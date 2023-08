Trotz Schulden in Millionenhöhe: So kassiert Wendler-Ex Claudia Norberg in den USA ab

Von: Elena Rothammer

Claudia Norberg ist hoch verschuldet und hat sich in die USA abgesetzt. Trotzdem hat die Ex-Frau von Michael Wendler eine beachtliche Einnahmequelle.

Florida – Vor etwa zwei Jahren hat Claudia Norberg (52) Deutschland verlassen und lebt seither in ihrer Wahl-Heimat USA. Für ihre Gläubiger und die deutsche Justiz ist die Ex-Frau von dem umstrittenen Schlagerstar Michael Wendler (51) seither nicht mehr erreichbar – obwohl sie in Deutschland immense Schulden hat. Doch anstatt diese zu begleichen, kassiert die einstige Dschungelcamperin selbst ein stolzes Sümmchen in Florida.

978 Dollar pro Woche: Claudia Norberg bietet Villa zur Miete an

Während ihr Ex-Mann Michael Wendler und seine Partnerin Laura Müller ihr Babyglück genießen, ihren Sohn aber nicht öffentlich zeigen wollen, droht Claudia Norberg nun neuer Ärger. Die Staatsanwaltschaft hat sie erneut im Visier. Der Grund: Die 52-Jährige kassiert Miete, während ihre Gläubiger nach wie vor auf ihr Geld warten.

Wie bild.de berichtet, vermietet Claudia Norberg eine Villa in Florida. Ein Inserat hatte sie offenbar sogar selbst in ihrer Story auf Facebook geteilt. Drei Schlafzimmer und zwei Bäder soll das Haus laut der Anzeige haben. Auf dem Foto war ein luxuriöses Anwesen mit überdachtem XXL-Pool zu sehen. 978 Dollar pro Woche verlangt Norberg dafür.

Claudia Norbergs gescheiterte Ehe mit Michael Wendler 2000 gründete Norberg das Plattenlabel CNI Records und war selbst als Managerin tätig. Unter anderem hatte sie damit Michael Wendler unter Vertrag. 2002 erblickte ihre gemeinsame Tochter Adeline das Licht der Welt, sieben Jahre später gaben sich Claudia Norberg und Michael Wendler das Jawort. 2016 wanderte die kleine Familie mit einem drei Jahre gültigen Visum gemeinsam in die USA aus. Nur zwei Jahre darauf gab das Paar jedoch seine Trennung bekannt, die Scheidung folgte im Mai 2020.

Staatsanwaltschaft prüft weitere Ermittlungen gegen Claudia Norberg

Claudia Norberg vermietet eine Luxus-Villa in Florida, von den Mieteinnahmen sehen ihre Gläubiger aber nichts. Ob sich das bald ändern könnte, prüft nun die Staatsanwaltschaft Duisburg. „Bezüglich der Vermietung einer Villa in Cape Coral prüfen wir die Einleitung eines weiteren Ermittlungsverfahrens aufgrund eines Anfangsverdachts wegen Insolvenzdelikten gegen Frau Norberg“, bestätigt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber bild.de.

Claudia Norbergs Gläubiger sind wegen der neuesten Entwicklungen erleichtert. „Ich freue mich, wenn nach zwei Jahren Stillstand jetzt wieder etwas Bewegung in dieses Verfahren kommt. Schließlich darf man nicht vergessen, dass Frau Norberg wegen ähnlicher Delikte schon zweimal auf Bewährung verurteilt wurde“, meinte einer davon gegenüber rtl.de.

Norbergs Ex-Mann Michael Wendler werden ebenfalls immer wieder Schulden nachgesagt. Der Musiker will nun aber wieder an alte Erfolge anknüpfen: Der Wendler bringt ein neues Album raus, das auch schon fast fertig ist. Verwendete Quellen: Facebook; bild.de; rtl.de