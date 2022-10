Wegen Bibi? Julian Claßen nahm nach Trennung 25 Kilo ab

Bibi und Julian Claßen waren lange DAS YouTuber-Traumpärchen. © Christoph Soeder/dpa & Instagram/Julian Claßen

Wie Julian Claßen jetzt verrät, nahm er nach der Trennung von Bibi Claßen ganze 25 Kilo ab.

Köln – Einigen Fans ist schon aufgefallen, wie schlank Julian Claßen (29) neuerdings wirkt. Viele vermuten, dass die Trennung von Bibi Claßen (29) der Auslöser sein könnte. Der Zeitraum könnte passen, denn gerade im Mai verlor er viel an Gewicht, wie der Influencer jetzt selber verriet: „Also Anfang Mai war ich bei 85 Kilo, dann habe ich innerhalb von zwei bis drei Wochen circa 25 Kilo abgenommen.“

Des Weiteren, fügt der zweifache Vater hinzu, habe er aber mittlerweile wieder 15 Kilo zugenommen. Sein Sportprogramm habe ihm dabei geholfen. Scheint also ganz so, als ob der YouTuber aktuell wieder dabei ist, an Gewicht zuzunehmen. Ob seine kurzzeitige starke Gewichtsabnahme etwas mit der Trennung von seiner Ex-Partnerin und der Mutter seiner Kinder zu tun haben könnte, bleibt jedoch ungewiss.

Julian Claßens neue Freundin unterstützt ihn

Seit einiger Zeit turtelt Julian mit Ex-Schwimmerin Tanja Makaric. Die beiden sind offiziell ein Paar. In den Instagram-Storys sieht man die beiden oft zusammen Sport machen. Mit ihr scheint der zweifache Papa Unterstützung und den nötigen Antrieb gefunden zu haben. Zusammen bereist das Paar die Welt und genießt Liebesurlaube in Dubai oder in Kanada. Tanja war außerdem zu Gast auf dem vierten Geburtstag von Bibis und Julians gemeinsamen Sohn Lio. Es scheint so, als sei die Beziehung zwischen den beiden etwas Ernstes.