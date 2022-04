„Abenteuerlustige Eltern“: Hochschwangere Fernanda Brandao fährt Schneemobil in Lappland

Fernanda Brandao ist hochschwanger und fährt Schneemobil © instagram.com/fernanda_brandao

Schneemobil-Fahrt trotz Schwangerschaft: Schwangere Fernanda Brandao fuhr auf dem Gefährt durch Lappland. Die Fans der Prominenten schwärmen von ihrer Abenteuerlust.

Lappland– Sie werden abenteuerliche Eltern sein! Ex-Hot Banditoz-Sängerin Fernanda Brandao (38) und ihr Verlobter Roman Weber freuen sich aktuell auf ihren ersten Nachwuchs und scheinen sich auch während der Schwangerschaft der Schönheit nicht vor waghalsigen Abenteuern zu scheuen. Die werdenden Eltern ließen sich im verschneiten Lappland auf eine wilde Fahrt auf einem Schneemobil ein!



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die hochschwangere Prominente ihre Follower jetzt an einem Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten teilhaben, auf dem sie auf dem Fahrzeug posieren und sich mit warmer Winterkleidung und Sonnenbrillen ausgerüstet auf einer spannenden Fahrt durch die idyllische Landschaft befinden.

In der Bildunterschrift verkündete die Mama in spe stolz: „Diese abenteuerlustigen Eltern warten auf ihr kleines Töchterchen.“ Auf dem tollen Foto ist die werdende Mama dabei zu sehen, wie sie auf dem Rücksitz des Gefährts hinter ihrem Verlobten sitzt und strahlend in die Kamera schaut. Bei so viel Abenteuer wird der Nachwuchs des Paares sicherlich genauso großartig wie seine unternehmungslustigen Eltern werden!

Fernanda Brandao begeistert mit abenteuerlicher Schneemobil-Fahrt

Die Prominente versetzte ihre Follower mit dem abenteuerlichen Schnappschuss in Begeisterung, die unter dem schönen Foto zahlreiche positive Kommentare hinterließen. Einer der User verkündete, dass er die schöne Momentaufnahme besonders gelungen findet und wünschte dem glücklichen Paar nur das Beste für die Zukunft.

Der Follower schwärmte: „Tolles Bild. Ich wünsche euch beiden für die bevorstehende Zeit alles Gute.” Auch viele weitere Fans der Schönheit konnten dem Gesagten nur zustimmen und hinterließen unter dem Posting aus dem winterlichen Lappland unter anderem eine Flut von süßen Herz-Emojis.