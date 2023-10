Lavinia Wollny verrät: So hat sie nach der Schwangerschaft über 10 Kilo abgenommen

Lavinia Wollny hat nach ihrer Schwangerschaft stark abgenommen. Auf ihrem Social-Media-Kanal verrät die Tochter von Silvia Wollny nun, wie sie die Pfunde purzeln ließ.

Hückelhoven – Im April brachte Lavinia Wollny (23) ihren kleinen Sohn Linus Tim zur Welt. Seitdem geht sie nicht nur in ihrer Rolle als zweifache Mama auf, sondern hat auch reichlich Kilos verloren. Auf aktuellen Bildern ist den „Die Wollnys“-Fans bereits aufgefallen, dass das TV-Sternchen deutlich schmaler geworden ist. Auf ihrem Social-Media-Kanal spricht die 23-Jährige nun Klartext.

Abnahme durch richtige Ernährung sportliche Aktivitäten

Lavinia Wollny hat in den vergangenen Monaten eigenen Angaben zufolge zwölf Kilogramm abgenommen. In ihrer Instagram-Story verrät sie: „Ich bleibe weiter dran“. Die 23-Jährige erklärt auch, wie sie den Erfolg auf der Waage erreichen konnte. So hätte sie nach der Geburt ihres Sohnes im April ihren gesamten Lebensstil auf den Kopf gestellt.

„Wir haben angefangen unsere Ernährung umzustellen, weniger Fette beim Kochen, etc. und sich mal etwas mehr zu bewegen“, erläutert die Tochter von Silvia Wollny (58) ihren Followern ihr Erfolgsrezept. Die Zweifach-Mama gibt nun also mehr Acht auf ihre Ernährung und Bewegung. Ihr Ziel: auch weiterhin an Gewicht verlieren.

Lavinia Wollny folgt ihren Schwestern

Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit vieles aus ihrem Leben. Sie nimmt ihre Fans im Alltag mit ihrem Baby und ihrer einjährigen Tochter Haylie Emilia mit. Die Abnehmerfolge bleiben dabei nicht unbemerkt. In der Wollny-Familie ist sie damit nicht alleine: Auch ihre Schwester Estefania (21) zeigte sich im Jahr 2021 mit einer starken Gewichtsveränderung, sodass die junge Frau kaum wiederzuerkennen war. Und auch bei Sarafina Wollny (28) purzelten nach der Schwangerschaft die Kilos.

Zuletzt sorgte ein besonderer Moment der TV-Familie für Aufsehen: Bei Silvia und Estefania Wollny flossen nach einem gemeinsamen Auftritt die Tränen. Verwendete Quellen: Instagram