Daniela Katzenberger erteilt Silbereisen-Produzent eiskalte Absage

Teilen

So verzagt hat man Daniela Katzenberger selten gesehen: In der neuen Folge ihrer TV-Show „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ verzweifelt sie an einem Auftrag ihres Musikproduzenten.

Mallorca - Daniela Katzenberger (36) ist Reality-TV-Star, Podcasterin, Autorin – und seit kurzem auch Schlager-Sängerin. Mit ihrer neuen Single „So bin ich und so bleib ich“ trat die Kult-Blondine sogar schon im Fernsehen auf. Am vergangenen Wochenende heizte sie den TV-Zuschauern live beim „Schlagerbooom Open Air“ von Florian Silbereisen (41) ein.

Für den Song arbeitete die Katze mit Hit-Produzent Christian Geller (48) zusammen, der normalerweise nur mit Topstars wie Giovanni Zarrella (45), Thomas Anders (60), Heino (84) und eben Florian Silbereisen kollaboriert. 2022 produzierte Geller bereits das zweite Studioalbum von Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis (55), das Platz sechs der deutschen Charts erreichte.

Daniela Katzenberger: Sie erteilt Silbereisen-Produzent eine Abfuhr

Nun soll Christian Geller auch der Katze zum großen musikalischen Erfolg verhelfen. Einziges Problem: Die angehende Sängerin kann sich nicht so recht mit den Ideen des Komponisten anfreunden. In der neuen Folge von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ musste sie Geller deshalb eine eiskalte Abfuhr erteilen.

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Doch ganz von vorne: Der Produzent hatte dem Reality-Star ein Studio gebucht, damit diese mit zwei Tänzern eine Choreografie für ihr Musikvideo einstudieren konnte. Schon im Vorfeld schien, dass der Tochter von Iris Klein (56) nicht sonderlich zuzusagen. „Ich habe das Gefühl, ich ersticke. Sobald man mich in eine Choreo steckt, bin ich am Arsch“, klagte sie.

Daniela sei ein „Freestyle-Fisch“, der keine Regeln befolgen könne: „Ich kann mir nichts sagen lassen, für mich ist das ganz schwer.“ Ihr Ehemann ahnte da bereits, dass es zum Fiasko kommen würde: „Sie wird niemals irgendeiner Choreografie folgen. Viel Spaß den Tänzern!“

Daniela Katzenberger: „So ein Versagen zuzugeben, ist richtig unangenehm“

Wie vorab befürchtet, verliefen die Proben dann tatsächlich katastrophal. „Ich kann das nicht! Ich krieg‘ das nicht hin. Bei mir sieht das nicht gut aus!“, zeigte sich Katzenberger niedergeschlagen. Für die Mallorca-Auswanderin stand schnell fest: bis hierhin und nicht weiter. Ihr Scheitern musste sie schließlich Christian Geller beichten. „Das ist halt richtig peinlich. So ein Versagen zuzugeben, ist richtig unangenehm“, räumte sie ein.

Beim anschließenden Telefonat gestand die TV-Bekanntheit, sich „sau unwohl“ gefühlt zu haben: „Ich habe das Gefühl, wenn ich eine Choreo im Kopf hab, dann bin ich komplett blockiert.“ Glücklicherweise zeigte der Hit-Produzent Verständnis für ihre Lage: „Wenn du das so fühlst, dann ist das auch nicht das richtige.“ Stattdessen sollte sich Daniela Katzenberger andere Ideen für ihr kommendes Musikvideo überlegen. Ihr erster Auftritt als Schlagersängerin beim „Schlagerbooom“ kam allerdings nicht gut an und wurde in den sozialen Netzwerken zerrissen. Verwendete Quellen: RTL+