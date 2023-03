„Absolut geil“: Vincent Gross verschlagert Rammstein – Fans feiern es

Er hat wieder „zugeschlagert“: Vincent Gross knöpft sich wieder einmal härtere Töne vor und passt sie schlagergerecht an. Seine Fans finden die neue Version großartig.

Auf seinen Kanälen bei den sozialen Netzwerken Instagram und YouTube begeistert der Schweizer Schlagersänger Vincent Gross (26) seine Fans nun schon seit einer Weile mit Coverversionen bekannter Songs. Meist bedient er sich dabei in schlagerfernen Genres. An Hits wie Miley Cyrus‘ „Flowers“, „I Was Made for Lovin‘ You“ von Kiss und „I Want It That Way“ von den Backstreet Boys hat er sich bisher schon versucht. Manchmal wirft sich der blonde Sänger dafür sogar ins passende Kostüm.

Dabei hat er bisher auch immer seine Fans einbezogen, die ihm Vorschläge dazu machen dürfen, welche Hits Vincent Gross demnächst mal „verschlagern“ soll. Dabei wurde in der Vergangenheit vor allem auch Musik der härteren Gangart gewünscht – vermutlich, um dem Sänger auch eine ordentliche Herausforderung zu bieten. In seiner aktuellen Instagram-Story hatte der Nachwuchs-Star dann gestern angekündigt, wieder einen neues Werk „geschlagert“ zu haben. Dabei verrät er: „Das war die Band, von der ich als aller-aller-erstes eine CD hatte.“

„Wie cool ist das denn?“

Die Fans hätten bei dieser Ankündigung sicher mit vielem gerechnet, aber sicher nicht unbedingt mit Rammstein. Und doch kommt das Lied „Sonne“ sofort bei allen super an. In den Kommentaren liest man: „Mir gefällt es. Bei dir hört sich alles toll an, egal was“, „Wie cool ist das denn?“, „Mega“ und „Wow, so super. Von dir gefällt es mir richtig gut. Rammstein mag ich eigentlich gar nicht“. In kurzer Zeit hat das Video, in dem der Sänger auch Keyboard und E-Gitarre spielt, bereits über 1000 Likes generiert. Und einige Follower wünschen sich gar ein ganzes Album mit Vincents Coverversionen.