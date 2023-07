„Absoluter Horror“: Gülcan Kamps hadert mit dem Abstillen

Von: Melanie Habeck

Moderatorin Gülcan Kamps brachte im Dezember 2021 ihr erstes Kind zur Welt. Am Wochenende begann der TV-Star nun mit dem Abstillen und hat eine harte Nacht hinter sich.

Düsseldorf – Gülcan Kamps (40) war schon während ihrer Zeit bei VIVA für ihre offene Art bekannt. Jahre später teilt die Moderatorin immer noch bereitwillig ihre Erfahrungen mit den Fans. Dabei thematisiert sie auch regelmäßig die Höhen und Tiefen des Mamadaseins. Aktuell befindet sich die TV-Bekanntheit mitten im Prozess des Abstillens – und der macht ihr ganz schön zu schaffen.

Ehrlicher Bericht: Abstillen fällt Gülcan Kamps nicht leicht

Anderthalb Jahre nach der Geburt ihres Kindes hat Gülcan Kamps mit dem Abstillen begonnen. Dabei setzt die Moderatorin auf die Hilfsmittel „Tigermilch“ und „Mondmassage“. Bei der „Tigermilch“ handelt es sich um ein neuseeländisches Rezept, bei dem u. a. Vanillejoghurt, Mandeln und Bierhefeflocken zum Einsatz kommen. Bei der „Mondmassage“ handelt es sich hingegen um eine spezielle Massagetechnik, die dem Baby bei Blähungen helfen soll. Und tatsächlich fährt Gülcan damit zunächst recht gut: „Es wurde super akzeptiert. Ohne weinen, schimpfen, schreien“, berichtet die 40-Jährige auf Instagram.

Doch was am Tag noch funktioniert hat, entwickelt sich wenig später zum Reinfall. „Dafür war die Nacht für mich ein absoluter Horror. (....) Morgens, zwei Uhr: Mein Kind wird wach und möchte gestillt werden. So müde und gar nicht richtig wach war nichts mit ‚Tigermilch‘ und ‚Mondmassage‘. Mein Schatz hat so geweint und wurde richtig hysterisch“, schildert Gülcan Kamps die Geschehnisse. Aus völliger Verzweiflung stillt sie ihren Nachwuchs schließlich doch. Trotz des kleinen Rückschlags möchte sich die Schauspielerin von ihrem Abstillvorhaben aber nicht abbringen lassen.

Die Moderatorin hat in den vergangenen Wochen bereits öfter über ihre Herausforderungen als Mutter gesprochen. So entwickelte sich auch ein Friseurbesuch mit ihrem Baby für Gülcan Kamps zur Odyssee. Verwendete Quellen: Instagram/guelcankamps