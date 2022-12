„Ach ist das Foto süß“: Andrea Berg begeistert Fans mit XL-Brille und Rentier-Geweih

Andrea Berg wünscht ihren Fans eine schöne Weihnachtswoche. Für ihren Instagram-Post hat sich dazu knuddelige Verstärkung geholt.

Auch bei den Promis dreht sich alles um Weihnachten. Passend dazu postet Schlagerstar Andrea Berg (56) ein süßes Foto auf ihrem Instagram-Account. Im winterlichen Kuschel-Outfit und der mittlerweile eines ihrer Markenzeichen gewordenen XL-Brille geht sie mit einem knuffigen Alpaka auf Tuchfühlung. Nicht nur Andrea Berg trägt einen Haarreif mit Öhrchen und blinkenden Elchgeweih. Auch ihr tierischer Freund trägt einen passenden Kopfschmuck.

„Habt einen schönen Start in die Weichnachtswoche“, lautet die Grußbotschaft der Schlagerkönigin. Vom heimatlichen Sonnenhof in Aspach hatte die Sängerin schon am vierten Adventswochenende ein kurzes Video geteilt. In dem Clip hatte sie nicht nur die wunderschön verschneite Landschaft gezeigt, sondern auch – sehr zur Freude ihrer Fans – die Alpakas des Sonnenhofs namentlich vorgestellt. Wenn da keine Winterromantik aufkommt!

Fans freuen sich über Wintergruß

An den Kommentaren wird wieder einmal deutlich, welch ein besonderes Verhältnis die 56-Jährige zu ihren Fans hat. Das Foto kommt durch die Bank weg großartig an. „Ihr schaut ja beide süß aus“, schreibt eine Followerin. „Zuckersüß alle beide“, kommentiert ein anderer Fan. „Ach ist das Foto süß“, meinen gleich mehrere User. Natürlich hagelt es auch wieder ordentlich Herzchen-Emojis.

Vor allem wünschen die Fans Andrea Berg und ihrer Familie aber eine schöne Weihnachtszeit. „Dir und deiner Familie wünsche ich auch eine schöne Woche und ein schönes Weihnachtsfest. Bleib so, wie du bist“, lautet ein Kommentar. So warmherzige und aufmerksame Fans kann sich wohl jeder Prominente nur wünschen.