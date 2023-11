Acht Kilo in wenigen Wochen: Carmen Geiss verrät, wie sie so viel abgenommen hat

Carmen Geiss verrät das Geheimnis ihres Abnehmerfolgs. In wenigen hat die Millionärsgattin acht Kilo verloren. Doch das war noch nicht alles.

Dubai – In wenigen Wochen hat Carmen Geiss (58) acht Kilo abgenommen. Im Interview mit der „Bild“-Zeitung hat sie nun ihr Abnehm-Geheimnis ausgeplaudert. Und das scheint ein regelrechtes Erfolgsrezept zu sein, denn die 58-Jährige kündigt an: „Wenn ich meine Kur in vier Wochen beendet habe, werde ich sicher noch mal zwei Kilo verloren haben.“

Acht Kilo verloren, zwei sollen noch weg: Carmen Geiss setzt auf ihr eigenes Detox-Rezept

Bei Carmen Geiss steht Sport zwar fast immer auf dem Tagesprogramm, doch das Training allein sei nicht der Schlüssel zum Erfolg. Stattdessen setzt Carmen Geiss vor allem auf die richtige Ernährung: „Ich mache zweimal sechs Wochen Detox. Heißt: Ich verzichte komplett auf Zucker, esse kleine, gesunde Portionen und trinke keinen Alkohol, nur stilles Wasser mit frischem Zitronen- oder Ingwersaft.“ Besonders Ingwer sei ein kleines Wundermittel für die Millionärsgattin: „Ich esse generell viel Ingwer. Der ist gesund und reinigt den Körper.“

Während der Detoxphase esse Carmen nur wenig. „Wie ein Vögelchen, nur kleine Portionen“, berichtet die Unternehmerin. Sie habe mittlerweile ohnehin selten das Bedürfnis nach einer vollwertigen Mahlzeit: „Mein Magen hat sich bereits verkleinert, weshalb ich kaum Hunger habe.“ Ihr Ziel sei es, noch einen weiteren Monat Detox zu machen. Schwer fällt ihr das offenbar nicht: „Ich fühle mich gerade richtig gut.“

„Hübscheste Mama der Welt“: Fans von Carmen Geiss schwärmen von ihrer schlanken Figur

Das aktuelle Ergebnis der Abnehm-Kur präsentierte die 58-Jährige bereits stolz auf Instagram. Erst vor Kurzem teilte sie mehrere Bilder im figurbetonten Badeanzug. Und die können sich sehen lassen! Auch Fans loben die Ehefrau von Robert Geiss (59). „Carmen, du siehst mega aus“, schreibt eine Nutzerin unter anderem. Vor allem Tochter Davina (18) ist hin und weg von ihrer Mutter. „Hübscheste Mama der Welt“, kommentierte die Influencerin.

Apropos: Carmen Geiss meldete sich mit Pool-Fotos vor traumhafter Kulisse, sie findet's „einfach paradiesisch". Doch dann wird das Idyll verhagelt.