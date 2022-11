„Ähnlichkeit mit Rihanna“: Kim Gloss nach Umstyling kaum wiederzuerkennen

Kim Gloss nach ihrem Umstyling - auch Rihanna trug ihre Haare schon rot. © Instagram/Kim Gloss & Imago

Kim Gloss postet jetzt auf Instagram ihr großes Umstyling. Die Typveränderung scheint gelungen, denn die Fans sind begeistert. Der ein oder andere Fan vergleicht sie sogar mit Megastar Rihanna.

Berlin- Sie ist kaum wiederzuerkennen! Kim Gloss (30) lässt ihre Fans auf Instagram an ihrer Typveränderung teilhaben. In einem Video, dass sie auf dem Sozialen Netzwerk postet, zeigt sie sich vor und nach ihrem Umstyling. Vor allem ihre neue Haarfarbe ist ein absoluter Hingucker. Von ungeschminkt und hellbraunen Haaren wechselt die Sängerin zu Smokey Eye Makeup und strahlend roten Haaren. Unter den Post schreibt Kim: „ Oops I did it“ gefolgt von „#transformation“ (deutsch für Verwandlung).

Dem Video hat die 30-Jährige das Lied „Love on the Brain“ von Rihanna unterlegt. Zu diesem Song posten momentan viele Leute, vor allem auf TikTok, ihre Umstyling-Ergebnisse. Jedoch führt vielleicht auch die Songauswahl dazu, dass die Fans eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Kim und dem internationalen Megastar Rihanna feststellen. „Hast Ähnlichkeit mit Rihanna“, schreibt eine Userin. Ein anderer Fan lässt Kim wissen: „Wow mega, mega schön. Steht dir total gut!“

Kim Gloss hat noch großem Umstyling Ähnlichkeit mit Rihanna

Die Sängerin scheint mit ihrer neuen Haarfarbe auch die Community zum Nachmachen zu animieren. „Morgen geh ich auch zum Friseur“, kommentiert jemand. Über 15.000 Likes hat der Post bisher. Unter den Kommentaren lässt sich auch der ein oder andere Star wiederfinden, der von Kims Typveränderung begeistert ist. Sängerin Mia Julia schreibt: „Kommt richtig geil! mega!“ Auch Reality-TV Star Jessica Haller kommentiert mit Herzaugen-Emojis. Die neue Frisur wurde von Star-Friseur Apjar Black gezaubert, der unter anderem auch Shirin David die Haare macht.