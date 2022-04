Wie der Papa: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova teilt Babyfoto auf Instagram

Von: Alica Plate

Anna Ermakova sieht Boris Becker ganz schön ähnlich © Instagram/Anna Ermakova & Imago

Anna Ermakova begeistert ihre Fans auf Instagram immer wieder mit Bildern, auf denen sie gekonnt ihre Traumfigur zur Show stellt. Nun ist es jedoch ein Bild aus ihrer Kindheit, das für Aufsehen sorgt. Denn darauf sieht sie ihrem Vater, Tennislegende Boris Becker, zum Verwechseln ähnlich.

London - Anlässlich des Muttertags, der in Großbritannien bereits am 27. März und nicht wie bei und am 8. Mai gefeiert wird, teilte Anna Ermakova (21) ein Babyfoto. Darauf ist sie gemeinsam mit ihrer Mama zu sehen, die Anna auf den Armen hält. Dass Tennislegende Boris Becker ihr Vater ist, ist dabei unverkennbar.

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova gratuliert ihrer Mama zum Muttertag

Anna Ermakova gibt auf Instagram immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Denn die 21-Jährige erobert nicht nur sämtliche Laufstege der Welt, sondern verreist auch für ihr Leben gern. Am 27. März stand allerdings anlässlich des Muttertags ein gemeinsamer Tag mit Mama Angela Ermakova (54) an.

Anna Ermakova lässt derzeit gemeinsam mit ihrer Mutter in Frankreich die Seele baumeln. Egal ob im Pool oder an Land, die beiden scheinen ein Herz und eine Seele zu sein. Ihre Fans lässt sie daran teilhaben.

Anna Ermakova teilt Babyfoto auf Instagram

Die hübsche 21-Jährige lässt es sich dabei nicht nehmen, ihre Mutter in ihrer Instagramstory von Herzen zu danken. Dazu teilt sie ein Bild von sich als Säugling und zieht damit sämtliche Blicke auf sich. Denn Anna sieht auf dem Foto ihrem Vater Boris Becker verdammt ähnlich.

Mit gleich zwei Stofftieren strahlt Anna Ermakova auf dem Arm ihrer Mama in die Kamera. Nicht nur ihr roter Schopf erinnert ganz schön an ihren Vater, auch die Gesichtszüge ähneln extrem denen der Tennislegende.

