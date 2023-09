27 Jahre älter: Das ist Prinzessin Charlottes beste Freundin

Die Familienbande innerhalb der Royal Family sind eng. Von dieser Schicksalsgemeinschaft profitieren gerade die jüngeren Royals. Prinzessin Charlotte hat sogar ihre beste Freundin in der Familie gefunden.

Windsor – Die verstorbene Queen Elizabeth II. (96, † 2022) war stolze Urgroßmutter von 13 Urenkel. Besonders für die Jüngsten sind die engen Bindungen in der Royal Family ein Segen. Dennoch könnten sich die Kinder Kate Middletons (41) und Prinz Williams (41) ihre Freunde auch in der Schule aussuchen. Besonders Prinzessin Charlottes (8) Wahl, so berichtet es die Körpersprache-Expertin Judi James im Mirror, sei ihr besonders aufgefallen.

Während Prinz George sein Herz an Savannah Philips gehängt hat, ist Charlottes Freundin viel älter

Eigentlich hatte sich die Spezialistin Prinz George (10), als künftigen Thronerben zur Analyse vorgenommen. Schnell stellte sie fest, dass zwischen ihm und Prinzessin Annes (72) ältester Enkelin Savannah Philips (12) eine der engsten Bande besteht. Savannah sei immer zur Stelle, um ihren jüngeren Verwandten zum Lachen zu bringen, erklärte sie im britischen Express.

Judi fügt hinzu, dass George „ein gewisses Maß an Heldenverehrung“ für Savannah zeige, während seine jüngere Schwester Prinzessin Charlotte eine etwas ältere enge Freundin habe. Ihr sei aufgefallen, dass Prinzessin Beatrice (35) und Charlotte im Laufe der Jahre schon viele schöne Momente verbracht hätten.

Vertauschte Rollen: Prinzessin Charlotte versuchte Prinzessin Beatrice zu trösten

Zwei Beispiele führt sie als Beweis an: „Die Pose, in der die kleine Prinzessin Charlotte bei Prinzessin Eugenies (33) Hochzeit zu ihrer ‚Tante Beatrice‘ aufblickte, zeigte, dass Beatrice durchaus Charlottes liebste königliche Freundin sein könnte.“ Und weiter: Beim Gedenkgottesdienst zu Ehren des Prinzgemahls Prinz Philip (99, † 2021) kam es ebenfalls zu einer rührenden Szene mit vertauschten Rollen: „Beatrice wurde während des Gottesdienstes von Emotionen überwältigt, sie weinte laut und versteckte einmal sogar ihr ganzes Gesicht hinter ihrem Gesangbuch. Es war die kleine Charlotte, die eine Reihe weiter vor ihr sitzend zurückblickte. Beatrice lächelte und nickte dankbar, um Charlotte zu versichern, dass es ihr gut gehe.“

Doch auch mit ihrer Mutter Prinzessin Kate verbindet laut Judi James Charlotte mehr als ein Mutter-Tocher-Verhältnis. Im Mirror ließ sie wissen: „Je älter Charlotte wird, desto deutlicher wird nicht nur die Mutter-Tochter-Bindung zu Kate, sondern es nehmen auch die Freundschaftssignale zu“. Es sei nicht ungewöhnlich, dass eine Mutter und ihre Tochter sich selbst als Freunde bezeichneten. Während hier also eitel Sonnenschein herrscht, wechselt die Prinzessin von Wales mit Prinz William auch schon mal kalte Blicke. Verwendete Quellen: mirror.co.uk. express.co.uk