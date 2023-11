Kai Pflaume läuft bei Marathon persönliche Bestzeit – und ärgert sich trotzdem

Sieben Monate lang hat Kai Pflaume für seinen ersten Marathon trainiert. Trotz zufriedenstellendem Ergebnis nagt eine Sache immer noch an ihm.

New York – Kai Pflaume (56) ist seinen ersten Marathon mit einer bemerkenswerten Zeit gelaufen, doch seine Sekunden-Zahl passt ihm nicht. „Wenn mich überhaupt etwas geärgert hat, dann ist es, dass ich nicht zehn Sekunden schneller gelaufen bin. Dann wäre ich nämlich exakt mit drei Stunden, 33 Minuten und 33 Sekunden ins Ziel gekommen“, erzählt der Moderator der „Bild“.

Sein erster Marathon: Kai Pflaume läuft in New York

Sein Debüt gab Pflaume ausgerechnet beim anspruchsvollen New-York-City-Marathon mit 50.000 Läuferinnen und Läufern. Unterstützung holte er sich vorab von seinem persönlichen Sport-Trainer sowie von Ex-Profi-Marathonläufer Philipp Pflieger (36), der den Marathon mit ihm gelaufen ist. „Richtig, richtig stark. New York ist schon eine krasse Strecke“, sagt Pflieger in einem Instagram-Video zu dem 56-Jährigen. Er filmte und fotografierte Pflaume während des Marathons und ermöglichte es ihm so, seine Followerinnen und Follower an der Erfahrung teilhaben zu lassen.

Nach Marathon: Kai Pflaume will jetzt wieder zunehmen

Sieben Monate hat Kai Pflaume für den Marathon in New York trainiert. „Was war das heute für ein unglaubliches, besonderes, teilweise auch hartes, aber vor allem tolles Erlebnis“, schreibt er auf Instagram. Trotz hügeliger Marathon-Strecke mit herausfordernden Steigungen und Bergab-Passagen strahlt der Amateur-Läufer auf allen Fotos und Videos. Vor allem sein erster Zieleinlauf sei für ihn emotional gewesen: „Wie oft habe ich mir, während meines Trainings in den letzten sieben Monaten, versucht vorzustellen, wie es wohl ist, wenn ich dann hoffentlich in New York durchs Ziel laufe und jetzt ist es passiert.“

Und nach dem Marathon ging es gleich wieder mit dem Training weiter? Erstmal gönnte sich die sogenannte „Ehrenpflaume“ laut „Bild“ Pizza, Burger und Bier. „Noch heute Abend starte ich mit der Masse-Phase und hoffe, schon bald wieder fünf Kilo mehr drauf zu haben“, schreibt er mit einem Smiley auf Instagram.

Apropos: Kai Pflaume hat bei seinen Instagram-Followern für Aufregung gesorgt. Auf einem Schnappschuss zeigt er sich gemeinsam mit Florian Silbereisen.