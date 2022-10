„Nadel einführen, direkt ins Herz“: Ärzte rieten Anna-Maria Ferchichi zur Abtreibung

Teilen

Die Doku „Bushido - RESET“ begleitet Anna-Maria Ferchichi und Bushido dabei, wie sie nach Dubai auswandern. Zuvor kamen ihre Drillinge auf die Welt. Die Schwangerschaft war problembehaftet.

Berlin - Die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi (40) und ihrem Mann Bushido (44) sind inzwischen schon fast ein Jahr alt. Wie die achtfache Mutter in der RTL+-Doku „Bushido - RESET“ erzählte, war es während der Schwangerschaft aber nicht klar, dass alle drei Kinder lebensfähig sein werden.

Anna-Maria Ferchichis Kind entkam einem Fetozid

Bei einer Untersuchung beim Arzt erfuhr Anna-Maria Ferchichi, dass eines ihrer Drillinge in ihrem Bauch nicht so heranwächst wie ihre Geschwister. Amaya wies Merkmale der Krankheit Triploidie auf, einer massiven Wachstumsstörung. Bushidos Frau erinnerte sich vor den Kameras: „Während er sagt, sie hat eine Behinderung, dachte ich die ganze Zeit nur: Hoffentlich sagt er, dass sie überlebensfähig ist.“ Doch der Arzt verkündete das Gegenteil.

Anna-Maria Ferchichi bangte in der Schwangerschaft um eines ihrer Drillinge. © Screenshot RTL+/Bushido-RESET und Screenshot Instagram/anna_maria_ferchichi

„Als er meinte, sie sei nicht überlebensfähig, dachte ich mir, das kann nicht sein“, so Ferchichi. Und weiter: „In dem Moment, als er sagte ‚Behinderung‘, habe ich mir gedacht: ‚Es ist mir egal. Wir haben Hilfe, wir haben Geld, wir können uns einen Pfleger nach Hause holen. Mir ist das egal, aber ich möchte einfach, dass sie lebt.“ Der betroffene Fötus würde allerdings den gesunden beiden Platz, Nährstoffe und Fruchtwasser wegnehmen und auch deren Entwicklung gefährden, hieß es weiter – eine schwierige Entscheidung für die werdende Mutter.

Das ist Triploidie Triploidie bezeichnet die Eigenschaft von Zellen, drei einfache Chromosomensätze zu enthalten. Allerdings ist es für einen Menschen nicht möglich, mit diesem Gendefekt zu leben. Die mitunter häufigste Ursache für die Entstehung dieses Gendefekts ist eine Befruchtung einer Eizelle durch zwei Spermien. Nur selten wird ein Kind mit dieser Krankheit überhaupt lebend geboren. (flexikon.doccheck.com)

Anna-Maria Ferchichi bekam gesunde Drillinge – die Ärzte lagen falsch

Nach Beratungen mit mehreren Ärzten wurden der 40-Jährigen zwei Wahlmöglichkeiten angeboten: Entweder die Geburt weiter laufen zu lassen, das Kind würde kurz vorher oder nach der Geburt sterben, oder ein Fetozid. „Einer hat uns angeboten, sie im Mutterleib abtöten zu lassen“, erklärt Ferchichi. „Es wird eine Nadel eingeführt, direkt in ihr Herz. Sie kriegt ein Medikament, man läuft n bisschen rum, man macht nach ner Stunde noch nen Ultraschall, man guckt, ob dieses Kind tot ist“, erklärt sie.

Bushido und Anna-Maria entschieden sich, die Schwangerschaft fortlaufen zu lassen und erfuhren so ein kleines Wunder. Die Ärzte behielten in ihrer Diagnose nicht recht. Per Kaiserschnitt kamen alle drei Babys gesund auf die Welt und erhellen den heutigen Alltag der stolzen Mutter.

Danni Büchners Sohn schmollt, weil er nur zwei Geschenke zum Geburtstag bekommt Fotostrecke ansehen

Anna-Maria Ferchichi gibt auf Instagram immer wieder ehrliche Einblicke in ihr Mama-Leben. Alle Kinder sind gerade krank bei ihr, ein ziemlicher Stress. Verwendete Quellen: Bushido - RESET/RTL+/Folge 3 vom 19.10.22, instagram.com/anna_maria_ferchichi, flexikon.doccheck.com/de/Triploidie