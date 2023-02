Affäre aufgeflogen: Iris Klein veröffentlicht WhatsApp-Chat von Peter und Yvonne

Von: Lisa Klugmayer

Jetzt ist es raus: Peter Klein hat Iris tatsächlich mit Yvonne Woelke betrogen. Als Beweis für die Untreue ihres Ehemannes veröffentlicht die Mutter von Daniela Katzenberger nun eindeutige Chatverläufe zwischen den beiden.

Mallorca – Also doch: Peter Klein hatte tatsächlich eine Affäre mit Yvonne Woelke. Nachdem wochenlang spekuliert, dementiert, öffentlich beleidigt wurde, veröffentlicht Iris Klein nun eindeutige Chatverläufe zwischen den beiden. Dort heißt es unter anderem: „Ich möchte deine roten Wangen wiedersehen und deinen Körper spüren und fühlen“.

Auch 2023 kämpfen zwölf Promis um die Dschungelkrone, doch das wahre Drama spielte sich abseits des Dschungelcamps ab. Denn Iris Klein überraschte mit Fremdgehvorwürfen gegen Ehemann Peter Klein. In zahlreichen Interviews bestritt er aber jemals ein Verhältnis gehabt zu haben. Zwischenzeitlich tauchten verdächtige Knutschfotos auf, Iris Klein musste ins Krankenhaus und sogar Djamila Rowe bat ihre beste Freundin, mit dem öffentlichen Drama aufzuhören.

Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Am Samstag (11. Februar 2023) veröffentlicht Iris Klein eindeutige Chatverläufe zwischen ihren Ehemann Peter und Yvonne Woelke als Beweis, dass die beiden wirklich Gefühle füreinander haben. „Ich habe die Beweise heute von meinem Noch-Ehemann gehört. Er hat gesagt, die beiden haben sich ineinander verliebt [...]. Niemand durfte das erfahren und die schreiben auch die ganze Zeit“, erklärt sie und fügt hinzu, dass die beiden sogar bereits zusammen sein sollen.

Nach veröffentlichten Chatverlauf: Yvonne hat Iris Klein angerufen

Da hat Iris Klein aber eine richtige Bombe auf Instagram veröffentlicht. Nachdem sie die Chatverläufe öffentlich gemacht hat, legt sie aber nochmal nach. Denn Yvonne Woelke habe sie kurz nach der Veröffentlichung angerufen. „Sie hat mir versichert: Sie liebt ihn nicht. Nur er liebt sie. Sie will an ihrer Ehe festhalten“, so Iris Klein.