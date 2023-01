After-Baby-Body: Lena Gercke zeigt sich 3 Wochen nach der Geburt bauchfrei

Das ging erstaunlich schnell!

+ © Instagram/Lena Gercke Lena Gercke brachte vor weniger als einem Monat ihr zweites Kind zur Welt. Schon jetzt hat die einstige GNTM-Gewinnerin ihren Traumkörper zurück. (Fotomontage) © Instagram/Lena Gercke

Lena Gercke brachte vor weniger als einem Monat ihr zweites Kind zur Welt. Schon jetzt hat die einstige GNTM-Gewinnerin ihren Traumkörper zurück.

Berlin – Lena Gercke (34) ist eine absolute Powerfrau! Die einstige „Germany’s Next Topmodel“-Siegerin brachte vor nur drei Wochen ihr zweites Kind zur Welt. Tochter Lia macht die Familie der Laufstegschönheit (vorerst) komplett: Gemeinsam mit Lenas Partner Dustin Schöne (37) und der kleinen Zoe (2) sind sie jetzt zu viert. Der Alltag im Hause Gercke ist derzeit wahrscheinlich ziemlich vollgepackt — Eltern mit kleinen Kindern wissen, wie anstrengend die Umstellung nach der Geburt eines neuen Familienmitglieds sein kann. Doch Lena Gercke scheint das Leben als Zweifach-Mama im Handumdrehen zu meistern.

Die GNTM-Veteranin hat in den drei Wochen seit der Geburt ihres Babys offenbar sogar Zeit gefunden, die Babypfunde purzeln zu lassen. Auf aktuellen Aufnahmen ist sie bauchfrei zu sehen, wobei von der körperlichen Veränderung durch die Schwangerschaft so gut wie nichts mehr zu erkennen ist. Wie hat Lena Gercke das nur geschafft? In seinem neuen Instagram-Post ist das Model in einer weiten Cargohose zu sehen, das schwarz-graue Sport-Longsleeve legt dabei den Blick auf ihren Waschbrettbauch frei. Zweifelsfrei hat Lena Gercke das geschafft, was sich viele frisch gebackene Mütter wünschen.

Lena Gercke ist schon drei Wochen nach der Geburt ihres Babys wieder in Topform

Immer wieder zeigen sich Promi-Ladys kurz nach der Geburt ihrer Kinder erschlankt und durchtrainiert auf Social Media. Doch Lena Gercke hat es offensichtlich in Rekordzeit geschafft, die während der Schwangerschaft zugenommenen Pfunde wieder loszuwerden. Für viele junge Mütter ist die ehemalige GNTM-Gewinnerin dabei sicherlich ein echtes Vorbild. Doch es gibt auch teilweise Kritik an den After-Baby-Body-Fotos von Celebritys.

Nicht wenige Social-Media-User finden, dass die Traumkörper-Bilder der Promi-Mütter den falschen Eindruck erwecken, dass jede Frau nach der Schwangerschaft möglichst schnell wieder ins Fitnessstudio gehen sollte. Stattdessen sei es der Meinung einiger nach auch wichtig, die Realität vieler frisch gebackener Eltern in den sozialen Netzwerken abzubilden. Für gesunde Ernährung und ausreichend Sport bleibt mit einem Baby nämlich nicht immer Zeit.