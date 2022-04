Von „Amazing“ bis „Tolle Bilder“: Fans feiern Poolfoto von Steffi Grafs Tochter Jaz Agassi

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Steffi Grafs Tochter Jaz Elle Agassi begeistert ihre Fans mit Poolfoto © Instagram.com/jazagassi

In ihrem jüngsten Instagram-Beitrag zeigt sich die Tochter von Steffi Graf entspannt am Pool. Ihre Fans sind von dem Anblick völlig begeistert und überschütten Jaz Elle Agassi mit Komplimenten. Häufig bekommen sie solche Bilder nämlich nicht zu Gesicht.

Hält sich Jaz Elle Agassi (18) sonst eher aus der Öffentlichkeit raus, heizt sie ihre Follower mit ihrem jüngsten Instagram-Posting nun mächtig ein. Außer ein paar Bilder aus dem Ski-Urlaub ist der Social-Media-Account der Tochter von Tennis-Profi Steffi Graf recht leer. Nun zeigt sie sich erstmals im Sommer-Look am Pool und bringt ihre Fans damit mächtig ins Schwitzen.

Jaz Elle Agassi begeistert ihre Fans mit einem Bikinifoto

Nachdem sie sich die letzten Tage in dicken Skianzügen und Winterjacken zeigte, scheint sich Jaz Elle nun ein wenig Sonne zu gönnen. In ihrem jüngsten Posting präsentiert sich die 18-Jährige nun entspannt am Pool im Bikinioberteil und weiter Hose. Durch die dünne Hose schimmert der weiße Bikini durch.

Auch ihren Fans scheint der Anblick zu gefallen. Neben zahlreichen Herzaugen-Emojis richten Fans auch Komplimente an die 18-Jährige wie „Beautiful like her mom“ (zu Deutsch: Wunderschön wie ihre Mutter). Ein weiterer Fan bringt es auf den Punkt: „Amazing“, während eine andere schreibt „Tolle Bilder“.

Jaz Elle Agassi hält sich gerne aus der Öffentlichkeit raus

Ob ihre Follower nun mehr solcher Einblicke in das Leben der Tennis-Profi-Tochter bekommen, bleibt abzuwarten. Denn anders als ihr Bruder Jaden, der durch seine Karriere als Basketballer häufig im Rampenlicht steht, genießt die 18-Jährige ihre Privatsphäre.

Jaz Elle Agassi bringt ihre Fans ins Schwitzen © Instagram/Screenshot

Auch DSDS-Sternchen Sarah Engels brachte ihre Fans mit einem Bikinifoto ins Staunen. Die frischgebackene Mama präsentierte auf Instagram stolz ihren After-Baby-Body und wurde von ihren Followern mit Komplimenten überschüttet. Verwendete Quellen: instagram.com/jazagssi