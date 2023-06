Diese 19-jährige Influencerin könnte Königin von Italien werden

Teilen

Wird es in Italien schon bald eine neue Königin geben? Wenn es nach Prinz Emanuele Filiberto von Savoyen ginge, dann ja. Zugunsten seiner Tochter Vittoria von Savoyen würde er auf den italienischen Thron verzichten.

Rom - Kehrt Italien wieder zurück zur Monarchie? Wenn es nach Prinz Emanuele Filiberto von Savoyen (50) ginge, dann würde schon bald seine Tochter, Vittoria von Savoyen (19), auf dem Thron sitzen.

Prinzessin Vittoria von Savoyen: Influencerin und Model

Denn als Urenkelin des letzten italienischen Königs, Umberto II., ist die 19-jährige Influencerin eine echte Prinzessin. Und zugunsten seiner Tochter würde Prinz Emanuele Filiberto auf den Thronanspruch verzichten, wie er in einem Interview mit „The Telegraph“ beteuert.

Tampongate, Untreue, Missbrauch : Die zehn größten Skandale im britischen Königshaus Fotostrecke ansehen

Aber wer ist die junge Frau, die die Monarchie in Italien wiederherstellen könnte? Die 19-jährige Vittoria wurde 2003 in Genf geboren. Sie ist die Tochter von Prinz Emanuel Filiberto und der französischen Schauspielerin Clotilde Courau. Ihr Urgroßvater, König Umberto II., war der letzte König Italiens.

Gesetzesänderung könnte Vittoria zur Königin machen

„Es ist wichtig, dass sie nicht zu spät in ihrem Leben zur Erbin wird“, erklärt ihr Vater und spielt damit auf König Charles III. an, der auch als „ewiger Thronfolger“ bekannt war. Ob die 19-Jährige selbst aber auch auf den Thron möchte, ist nicht bekannt. Derzeit studiert Vittoria Politikwissenschaft und Kunstgeschichte in London.

Auf Instagram folgen der Influencerin rund 80.000 Follower und auch als Model hat sich die Prinzessin etabliert. Kürzlich war sie auf dem Titelbild der französischen „Vanity Fair“ zu sehen.

Klausel-Änderung ermöglichte Rückkehr nach Italien

Eine Volksabstimmung im Jahr 1946 führte zur Abschaffung der Monarchie in Italien und verbannte die königliche Familie ins Schweizer Exil. Erst eine Klausel-Änderung in der italienischen Verfassung 2002 ermöglichte der Familie Savoyer die Rückkehr nach Italien.

Prinzessin Vittoria von Savoyen ist eine faszinierende Persönlichkeit, die die Adelswelt im Sturm erobert. © Instagram Vittoria

„Es ist wichtig, dass die junge Generation eine Chance hat, neue, moderne Ideen in die Tat umzusetzen“, erklärt Emanuel Filiberto von Savoyen, der seine Tochter als „Rock ’n’ Roll“-Prinzessin bezeichnet. Aber auch wenn der 50-Jährige zugunsten seiner Tochter auf den Thron verzichten würde, scheint eine Wiederherstellung der Monarchie in Italien zum aktuellen Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich.

Das ist das Leben von Vittoria von Savoyen

Prinzessin Vittoria von Savoyen ist eine faszinierende Persönlichkeit, die die Adelswelt im Sturm erobert. Ihre Schönheit und ihr einzigartiger Stil machen sie zu einer begehrten Influencerin und einer beliebten Figur in königlichen Kreisen.

Eine königliche Abstammung

Prinzessin Vittoria von Savoyen stammt aus einer renommierten königlichen Familie. Sie ist die Nachkommin einer langen Linie von Monarchen und trägt das königliche Erbe mit Stolz.

Der Aufstieg zur Influencerin

Dank ihrer außergewöhnlichen Schönheit und ihres einzigartigen Stils hat sich Prinzessin Vittoria schnell einen Namen in der Welt der Influencer gemacht. Mit ihrem charismatischen Auftreten und ihrer Leidenschaft für Mode und Lifestyle hat sie eine große Anhängerschaft auf Social-Media-Plattformen aufgebaut.

Beliebt in königlichen Kreisen

Nicht nur unter ihren Fans, sondern auch in königlichen Kreisen erfreut sich Prinzessin Vittoria großer Beliebtheit. Ihre charmante Art und ihr Engagement für wohltätige Zwecke haben sie zu einer angesehenen Figur in Adelskreisen gemacht. Sie wird häufig zu königlichen Veranstaltungen und sozialen Ereignissen eingeladen.

Stilvorbild und Trendsetterin

Prinzessin Vittoria wird für ihren exquisiten Stil und ihren Sinn für Mode bewundert. Ihre Outfits sind stets elegant und trendy zugleich. Als Modeikone inspiriert sie viele Menschen und setzt neue Trends in der Modewelt.

Die Vielseitigkeit von Prinzessin Vittoria

Prinzessin Vittoria ist jedoch nicht nur für ihren Glamour bekannt. Sie engagiert sich auch stark für wohltätige Zwecke und setzt sich leidenschaftlich für Umwelt- und Tierschutz ein. Mit ihrer Vielseitigkeit und ihrem positiven Einfluss ist sie eine inspirierende Persönlichkeit.

Fazit: Prinzessin Vittoria von Savoyen ist eine einzigartige Persönlichkeit, die mit ihrer königlichen Abstammung, ihrem einzigartigen Stil und ihrem Engagement für wohltätige Zwecke die Adelswelt erobert hat. Sie inspiriert Menschen weltweit als Influencerin, Modeikone und Botschafterin für soziale Verantwortung.

Verwendete Quellen: The Telegraph, dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und von einem Redakteur überprüft