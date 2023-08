„Alte Schachtel unter der Haube“: Birgit Schrowange hat mit 65 zum ersten Mal geheiratet

Seit sechs Jahren ist Birgit Schrowange mit ihrem Traummann Frank Spothelfer zusammen. Jetzt sind die beiden auf einer Kreuzfahrt den Bund der Ehe eingegangen.

Köln/Valencia – Für die große Liebe ist es nie zu spät! Das weiß auch Moderatorin Birgit Schrowange (65) nur zu gut. Seit sechs Jahren ist der TV-Star glücklich mit dem Unternehmer Frank Spothelfer (57) liiert. Als sich die beiden auf einer Schiffsreise erstmals begegneten, war es laut Schrowange „Liebe auf den ersten Blick“.

Nach sechs Jahren Beziehung: Birgit Schrowange hat geheiratet

Die schicksalhafte Begegnung auf hoher See zelebrierte das Paar jetzt auf ganz besonders romantische Weise. Denn am 16. Juli gaben sich Schrowange und Spothelfer an Bord eines Kreuzfahrtschiffes irgendwo zwischen Malaga und Valencia das Ja-Wort.

Für die 65-Jährige ist es die erste Hochzeit. Dass sie bis jetzt warten musste, um endlich zum Traualtar zu schreiten, findet Brigit Schrowange jedoch nicht schlimm — ganz im Gegenteil. „Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube“, kommentiert sie den Umstand im Gespräch mit BILD amüsiert, „es fühlt sich großartig an, eine verheiratete Frau zu sein. Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt. Bei mir kommt das Beste zum Schluss.“

Birgit Schrowange entscheidet sich für ihren absoluten Traummann

Wenn es um ihren Gatten Frank Spothelfer geht, kommt Birgit Schrowange aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Die Frischvermählte erzählt im Interview weiter: „Ich bin so froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind. Frank ist für mich der schönste und beste Mann, den ich kenne. Er ist mein engster Freund und jetzt mein Ehemann. Ich bin sehr glücklich.“ Die Trauung auf dem Kreuzfahrtdampfer „Mein Schiff 2“ wurde durch den Kapitän Thomas Roth (53) vollzogen. Mit von der Partie war unter anderem auch Birgits gute Freundin Isabel Varell (61), die für das Brautpaar den Song „Bridge over Troubled Water“ zum Besten gab.

Großes Liebesglück: Mit 65 Jahren hat Birgit Schrowange ihren Mann Frank geheiratet. © IMAGO/Agentur Baganz

Über ihre Eheschließung berichtet Schrowange: „Der Moment war magisch. Unter einer Diamanten-Glaskuppel blickten wir hinaus aufs Meer.“ Dass es sich bei ihrer ersten Hochzeit auch um ihre letzte handeln wird, ist für die Fernsehmoderatorin klare Sache: „Viele Paare heiraten aus einer Leidenschaft heraus. Wir haben uns bewusst Zeit gelassen und wissen, was wir aneinander haben. Ich bin mir sicher, unsere Ehe hält bis an unser Lebensende.“

