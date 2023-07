Weil sie nicht auszieht: Andreas Ellermann will Villa samt Patricia Blanco verkaufen

Die Fronten verhärten sich: Andreas Ellermann fährt schwere Geschütze auf, um Patricia Blanco zum Auszug aus seiner Luxus-Villa zu bewegen.

Hamburg – Es wird nicht ruhig um Andreas Ellermann (57) und seine Ex-Verlobte Patricia Blanco (51). Nach vier Jahren Beziehung hatte sich das Paar im Mai getrennt. Schon davor hatte es immer wieder gekriselt. Damals sagte der Immobilien-Unternehmer noch, dass die Stars „im Guten und friedlich auseinandergegangen“ seien. „Ich bin kein Schurke, der einfach die Schlösser wechselt und eine Frau rausschmeißt. Sie kann erst mal im Haus bleiben“, kündigte der Multimillionär gegenüber der „Bild“-Zeitung an. Schnell kristallisierte sich allerdings heraus, dass die Trennung nicht ohne einen erbitterten Rosenkrieg über die Bühne laufen würde.

Patricia Blanco weigert sich aus Andreas Ellermanns Villa auszuziehen

Patricia Blanco weigert sich nämlich, aus der Hamburger Villa auszuziehen. Das Luxus-Nest im Wert von anderthalb Millionen Euro scheint es der Reality-TV-Darstellerin mächtig angetan zu haben – zum Leidwesen von Andreas Ellermann, der selbst inzwischen in einem Hotel wohnt.

Wie „Bild.de“ berichtet, kam sogar schon ein Transport-Unternehmen, um Patricias Hab und Gut abzuholen. Allerdings hatte die Tochter von Roberto Blanco (86) nur vier Kartons gepackt. Die Möbelpacker mussten also wieder abziehen – und die Rechnung blieb an Andreas hängen. Dabei soll Patricia ihrem Ex versprochen haben, das Haus endgültig zu verlassen.

Andreas Ellermann: „Der Verkauf meines Hauses ist mein einziger Ausweg“

Die Nerven scheinen also blank zu liegen. Der Entertainer will sich nicht länger an der Nase herumführen lassen und kündigt Konsequenzen an. „Es haben sich schon mitleidig Investoren bei mir gemeldet, die das Haus kaufen wollen. Mit Patricia als Bewohnerin! Die wollen dann einen Räumungstitel über einen Gerichtsvollzieher vollstrecken lassen oder Eigenbedarf anmelden, sobald sie Eigentümer sind“, erklärt er.

Andreas Ellermann fährt schwere Geschütze auf, um seine Ex-Verlobte Patricia Blanco zum Auszug aus seiner Luxus-Villa zu bewegen. (Fotomontage) © IMAGO/APress & Instagram/Andreas Ellermann

Auf diese Weise könnte Andreas einer juristischen Auseinandersetzung mit seiner Ex aus dem Weg gehen: „Andere erledigen für mich die Arbeit.“ Der Moderator ist eigenen Aussagen zufolge „verzweifelt“ und kann sich keine andere Lösung des Konflikts vorstellen. „Der Verkauf meines Hauses ist mein einziger Ausweg. Nur so kann ich die Situation ohne Streit lösen. Denn ich will Frieden“, betont er. Derzeit soll Patricia Blanco von einem Gehalt leben, das ihr der Millionär noch bis zum Jahresende auszahlt.

Während das Privatleben von Andereas Ellermann ein reines Chaos ist, soll es nun beruflich steil bergauf gehen. Als Duo wollen es Naddel und Patricia Blancos Ex Andreas Ellermann weit bringen. Die nächsten Auftritte im Fernsehen konnten sie bereits klarmachen. Verwendete Quellen: Bild.de