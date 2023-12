„Wurde entstellt“: Beauty-Eingriff bei Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher geht schief

Cora Schumacher meldet sich nach einer missglückten Beauty-Behandlung schockiert bei ihren Followern. Für die Story müsse sie „eine Menge Mut“ zusammennehmen, erklärt die TV-Persönlichkeit.

Düsseldorf – Am 19. Januar startet eine neue Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. Auch Cora Schumacher (46) nimmt als Kandidatin am Dschungelcamp in Australien teil. Davor wollte sie sich noch einem Beauty-Eingriff unterziehen. Doch der ging gründlich schief.

Cora Schumacher an Beauty-Studio: „Haben Klärungsbedarf“

In ihrer Instagram-Story berichtet Cora Schumacher von dem misslungenen Eingriff. „Es ist für mich schon eine Menge Mut, den ich zusammennehmen muss“, erklärt die Ex-Frau des ehemaligen Rennfahrers Ralf Schumacher (48).

Die 46-Jährige meldet sich direkt aus einem Beauty-Salon bei ihren Followern: „Maja versucht jetzt gerade, diese Augenbrauen zu retten, die so richtig hart verkackt wurden“, sagt sie. Schumacher postete auch ein Foto der Brauen nach ihrer missglückten Permanent-Make-up-Behandlung. Diese wollte sie sich nun korrigieren lassen.

In ihren Stories markierte das Model das Beauty-Studio, bei dem es seine Augenbrauen nun nachbessern lassen hat. In welchem Studio sie schlechte Erfahrungen gemacht habe, erwähnt sie nicht. „Vielen Dank, ich glaube, wir haben da definitiv noch Klärungsbedarf“, heißt es nur von ihrer Seite.

Missglücktes Permanent-Make-up: Cora Schumacher zeigt auch Humor

„Das Resultat hat Ähnlichkeit mit diesem netten Politiker“, witzelt das Model und spielt wahrscheinlich auf den ehemaligen deutschen Finanzminister Theo Waigel (84) an, der bekannt für seine dominanten Augenbrauen ist. „Eigentlich ist es gar nicht zum Lachen. Ich wurde richtig hart entstellt“, so Schumacher weiter.

Cora Schumacher meldet sich nach einer missglückten Beauty-Behandlung schockiert im Netz. Für die Story müsse sie „eine Menge Mut“ zusammennehmen. © IMAGO / Pakusch & Instagram / coraschumacher

Da ihre Augenbrauen angehoben und teilweise vergrößert werden mussten, damit sie wieder symmetrisch sind, hat Schumacher nun „richtig fette Augenbrauen“, wie sie über sich sagt. Mit dem Ergebnis nach der Verbesserung könne sie jedoch vorerst leben. „Das war alles, was jetzt zu machen war, nach dem Dschungelcamp müssen wir lasern“, resümiert Cora Schumacher. Die anderen Kandidaten und das TV-Publikum müssen mit ihrem Aussehen leben, scherzt sie am Ende wieder. Kritik scheut der Reality-TV-Star nicht und meint nur trocken: „That’s it, die nackte Wahrheit“. Auch Heinz Hoenig (72) zieht mit ihr ins Dschungelcamp – doch Fans sind skeptisch, ob er dafür tauglich ist. Verwendete Quellen: Instagram