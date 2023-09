„Bin sehr traurig“: Florian Silbereisen trauert um Roger Whittaker

Teilen

Florian Silbereisen nimmt Abschied von Roger Whittaker. Auf seinem Instagram-Kanal findet der Schlagerstar emotionale Worte zum Tod seines verstorbenen Kollegen.

München – Die Nachricht vom Tod der Schlagerlegende Roger Whittaker (†87) hat nicht nur die deutschen Schlagerfans tief getroffen. Auch Entertainer Florian Silbereisen (41) trauert im Netz um seinen verstorbenen Kollegen. In seiner Instagram-Story versucht er in Worte zu fassen, was die Meldung für Gefühle bei ihm ausgelöst hat.

Nach Tod von Roger Whittaker: Florian Silbereisen trauert auf Instagram

In seiner Instagram-Story macht Florian Silbereisen seiner Trauer Luft: „Ich bin sehr traurig“, beginnt er seine Mitteilung ganz offen. „In Gedanken bin ich bei seiner lieben Frau Natalie und seiner Familie“, lässt der 41-Jährige seine Followerinnen und Follower weiter wissen. Der Musiker, Moderator und Schauspieler erzählt zudem von alten Zeiten: „Wir haben alle zusammen so viel erlebt – in unseren Shows genauso wie auf dem Oktoberfest oder bei ihm zu Hause“, erinnert er sich. „Er war einer der Besten! Alles Liebe, Roger! Dein Florian“, schließt Silbereisen den Kondolenz-Post.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wie am Montag (18. September) bekannt wurde, ist der Schlagerstar und Liedermacher Roger Whittaker bereits vergangene Woche im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Südfrankreich verstorben. Wie Bild berichtet, sei seine Familie, darunter Ehefrau Natalie (82), während der letzten Stunden bei ihm gewesen. Zudem soll Whittaker bereits beerdigt worden sein. Auch seine Plattenfirma Sony Music habe der dpa bestätigt, dass der Sänger in der vergangenen Woche gestorben sei.

Seine Familie war bei Roger Whittaker, als er starb

Der in Nairobi, Kenia, geborene Whittaker nahm in seiner langen Karriere unzählige Platten auf und verkaufte laut Medienberichten mehr als 55 Millionen Tonträger. Insbesondere auch in Deutschland feierte Whittaker große Erfolge. Zu seinen bekanntesten Songs gehören „Durham Town“ (1969), das unter anderem von Elvis Presley (1935-1977) gecoverte „The Last Farewell“ (1971) und „Albany“ aus dem Jahr 1981.

Kürzlich wurde bekannt, dass Schlagerlegende Roger Whittaker verstorben ist. Musiker Florian Silbereisen trauert nun im Netz um seinen Kollegen. © IMAGO / VISTAPRESS & IMAGO / BRIGANI-ART

Vor einigen Tagen ahnte die Schlagerwelt noch nichts vom Tod von Roger Whittaker – und konnte ausgelassen feiern. So ließ es Florian Silbereisen gemeinsam mit Andreas Gabalier auf dem Oktoberfest krachen. Verwendete Quellen: Instagram/floriansilbereisen.official, Bild