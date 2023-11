Daniela Katzenberger als Vorbild: DSDS-Star Joey Heindle verrät sein Sixpack-Geheimnis

Joey Heindle zeigt sich plötzlich total durchtrainiert und sogar mit Sixpack. Die Typveränderung hat er einer Promi-Kollegin zu verdanken.

Bülach – Gestählte Muskeln und Waschbrettbauch: Die Fans erkennen Musiker Joey Heindle (30) kaum wieder. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Ex-DSDS-Star vor dem Fernseher Chips genascht hat. Doch wie kam es zu dem plötzlichen Lebenswandel? Jetzt verrät der Sänger sein Erfolgsrezept – und das hat er einer berühmten Dame zu verdanken.

Dank Daniela Katzenberger: Joey Heindle packt sein Speck-Weg-Geheimnis aus

„Ich habe tatsächlich meinen Schweinehund wieder überwunden“, schreibt Joey Heindle zu einem Instagram-Foto, das ihn mit beeindruckendem Sixpack vor dem Badezimmerspiegel zeigt. Besonders viel Spaß scheint dem Sänger seine neue Fitness-Routine aber nicht zu machen. „Sport bleibt einfach Mord“, fügt er mit einigen Lach-Smileys hinzu.

Doch wenn er so wenig Spaß an Sport hat, was hat den Dschungelkönig von 2013 dann überhaupt motiviert, seinen Körper in Bestform zu bringen? Als Inspiration gibt er eine bekannte Promi-Kollegin an. „Daniela Katzenberger macht das richtig toll und hat mega abgenommen. Sie hat jetzt einen tollen, straffen Körper. Die Muskeln kommen ja sogar raus“, schwärmt Joey Heindle im RTL-Interview.

Das ist Joey Heindles neue Fitness-Routine

Der Abnehmerfolg von Daniela Katzenberger (37) ist tatsächlich beeindruckend: In den letzten vier Monaten hat der „Goodbye Deutschland“-Star stolze zehn Kilo verloren. Ihre Workout-Videos motivierten Joey dazu, selbst wieder Vollgas zu geben. Dafür hat er sich zu Hause ein kleines Sportstudio eingerichtet. „Aktuell mache ich alle zwei Tage Sport, für Muskelaufbau und Gelenke. Nur mit Körpereigengewicht: Klimmzüge und so“, schildert der TV-Star seine Fitness-Routine.

Auch in Sachen Ernährung hat sich bei Joey so einiges geändert. „Ich esse jetzt abends nur noch Gurke, wenn mal Salat mit Fetakäse oder Avocado“, berichtet er. Fleisch stehe hingegen kaum noch auf dem Speiseplan: „Seit Januar esse ich kein Schweine- oder Hähnchenfleisch mehr, wenn dann Rind. Aber überwiegend nur noch Fisch.“ Abgesehen davon will sich der gebürtige Münchner nichts verbieten lassen: „Sonst esse ich alles. Ich will auf nichts verzichten.“

Für die Zukunft hat Joey noch große Ziele: „Ich will ein bisschen wie Bruce Lee aussehen, dann passt das. Bloß nicht wie Arnold Schwarzenegger!“ Als größte Problemzone betrachtet der Musiker seinen Bauch. Mittlerweile sei er in einem Alter, wo selbst das Feierabendbierchen schnell ansetze. Sein bisheriger Abnehmerfolg scheint aber die beste Motivation zu sein, diszipliniert zu bleiben. „Ich bleibe jetzt auf jeden Fall dran!“, kündigt Joey an.

Auch ein anderer Promi hat in den vergangenen Monaten diszipliniert an seiner Figur gearbeitet. TV-Koch Johann Lafer hat zehn Kilo in sechs Monaten abgenommen und seinen Diät-Plan verraten.