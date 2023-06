So viel hat Daniela Katzenberger nach sechs Wochen Training schon abgenommen: „Bin so dankbar“

Teilen

Schon seit sechs Wochen gibt Daniela Katzenberger alles für ihre Sommerfigur. Nun hat die Katze auch einen Schnappschuss in Bademode geteilt, um ihren Abnehmerfolg zu zeigen.

Mallorca - Am Wochenende hat TV-Blondine Daniela Katzenberger (36) mit ihren zwei Millionen Followern ein besonderes Instagram-Foto geteilt. In einer Story zeigte sich die Katze im sommerlichen Mallorca nur mit einem lachsfarbenen Bikini bekleidet, trägt dazu pinke Sandalen, eine Sonnenbrille und lächelt in die Kamera.

Daniela Katzenberger: „-4,5 kg und sau happy“

Der Grund zur Freude: Die 36-Jährige möchte ihren Fans in dem sozialen Netzwerk ihren beeindruckenden Abnehmerfolg zeigen. Schon in den vergangenen Wochen hatte Katzenberger wiederholt auf Instagram ihr hartes Training für die Wunschfigur gezeigt. Nun schreibt die Ehefrau von Lucas Cordalis (55) in der am Sonntag geteilten Story: „6 Wochen Training. -4,5 kg und sau happy.“

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Katzenbergers Bikini-Figur kommt dabei nicht von ungefähr. Immer wieder nahm sie ihre Follower in letzter Zeit mit ins Fitnessstudio. Zwei bis drei Mal in der Woche soll die Katze dort trainieren. Ein weiteres Video vom Wochenende zeigt den Star mit einem Personaltrainer. „Ich bin so dankbar, dass er mich so quält“, schreibt Katzenberger zu den Bildern ihres kräftezehrenden Workouts.

„So dankbar, dass er mich so quält“

Auch ihre Ernährung scheint voll auf den Gewichtsverlust eingestellt. Eine weitere Story vom Wochenende zeigt das Abendessen der Katze. Lediglich Eier, Tomaten und Spinat kommen zum Dinner auf den Tisch. Anfang Mai startete Katzenberger ihren Gewichtsverlust zudem mit einer gesunden Saftdiät.

Daniela Katzenberger postete nun ein neues Foto von sich in ihrer Instagram Story – darauf ist sie mit Blähbauch zu sehen. Verwendete Quellen: Instagram.com