„Sieht richtig geil aus“: Daniela Katzenberger verrät Details über neuen Mann von Iris Klein

Teilen

Iris Klein hat sich nach dem Fremdgeh-Drama von ihrem Ehemann Peter getrennt. Nun geht die 55-Jährige wieder als Single durch ihr Leben. Ihr Beziehungsstatus könnte sich allerdings schnell wieder ändern. Ihre Tochter Daniela Katzenberger plaudert pikante Details über das Liebesleben ihrer Mutter aus.

Mallorca - „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger (36) freut sich für ihre Mutter Iris Klein (55). Sie hat nach der Trennung von ihrem Ehemann Peter Klein (55) ihr erstes Date. Das erzählte ihre Tochter in einer ihrer Instagram-Storys.

Daniela Katzenberger plaudert über Mutter Iris Klein: Wie sieht ihr Date aus?

Nachdem Peter Kleine ihre Mutter Iris Klein „beschissen“ habe, sei Iris nun wieder auf dem „Dating-Markt“ gelandet, wie Daniela Katzenberger fröhlich erzählt. Es sei für das TV-Gesicht zwar gewöhnungsbedürftig, dass ihre 55-jährige Mutter wieder datet, doch sie habe ihr sogar zu diesem Schritt geraten: „Mama, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für dich: Entweder verlierst du dich komplett in deiner Trauer und kommst nie wieder aus deinem Heulloch raus oder du guckst nach vorne und machst weiter“, habe sie gesagt.

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Der frische Single hat sich für die zweite Option entschieden. „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Daniela Katzenberger sagte ihren Followern: „Die hat jetzt auch jemanden kennengelernt und der sieht sogar richtig geil aus.„ Der einzige Haken: Auf Fotos würde jeder gut aussehen. „Bei Tinder sehen die alle aus wie Brad Pitt und am Ende des Tages kommt so ein Bratpfannen-Paul um die Ecke, deswegen bin ich so gespannt„, sagte die 36-Jährige über das erste Date ihrer Mutter seit 20 Jahren. Die Katze scheint mindestens so aufgeregt zu sein wie ihre Mutter. „Boah ich bin so aufgeregt, ich bin so nervös“, sagte sie weiter.

Iris Klein sei die „Ober-Milf“ vom Dienst, so Daniela Katzenberger

Ihre Mutter sei eine „Ober-Milf vom Dienst“. So bezeichnet man Mütter, mit denen man gerne schlafen würde. Dazu sagte sie: „Wenn die keinen Mann mehr kriegt, dann lach’ ich mich tot“. Die Pläne des attraktiven Neu-Singles stehen auch schon fest. Klein und ihr Date gehen zusammen Kaffee trinken. Die Mutter von Daniela Katzenberger bedankt sich in ihrer Story sichtlich gerührt bei ihrer Tochter. „Natürlich rede ich mit meinen Kindern darüber“, sagte sie.

Bleibt Peter nach Iris Kleins Auszug doch nicht alleine? Kaum hat seine (Noch-)Ehefrau ihre Sachen gepackt, will schon die nächste Frau in seine Finca einziehen. Auch die ist keine Unbekannte. Verwendete Quellen: Instagram