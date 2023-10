Darum holen Peter Maffay und Ehefrau Hendrikje ihre Hochzeit nach

Teilen

Musiker Peter Maffay hat seine Partnerin Hendrikje im April vergangenen Jahres geheiratet. Für ihre Tochter wollen sie die Hochzeit noch einmal aufleben lassen.

Starnberg – Peter Maffay (74) und Ehefrau Hendrikje (36) sind seit 1. April 2022 verheiratet. Doch bei nur einem Hochzeitsfest bleibt es nicht. Das Paar hat vor, sein Ehegelübde noch einmal zu erneuern – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.

Hochzeit in engstem Kreis: Deswegen treten Peter Maffay und seine Frau Hendrikje noch einmal vor den Altar

IDie Lehrerin und der Musiker sollen sich 2015 bei einem Konzert von Maffay in Magdeburg kennengelernt haben. Der Sänger holte seine jetzige Ehefrau als Fan auf die Bühne, anschließend folgten wohl weitere Treffen. Im November 2018 wurden sie Eltern ihrer Tochter Anouk. Peter Maffay war zuvor bereits vier Mal verheiratet. Im September hatte der Sänger gegenüber Bild dann bestätigt: „Ja, es stimmt. Hendrikje und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar.“ Nur der engste Freundes- und Familienkreis soll eingeweiht gewesen sein. Jetzt wollen sie ihren Ehebund noch einmal feiern.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Tochter Anouk war damals gerade einmal drei Jahre alt. Sie sei zwar bei der Hochzeit dabei gewesen, habe aber nicht richtig verstanden, „was das war“, erklärt Hendrikje im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Durch Märchen und Erzählungen wisse sie nun, was Heiraten bedeute. „Sie findet das schön und hat gefragt, ob sie irgendwann noch Blumen streuen darf. Da werden wir uns einen schönen Frühjahrstag ausdenken“, verrät die 36-Jährige.

Tabaluga-Erfinder Peter Maffay hat nicht nur größte musikalische Erfolge feiern können – er wurde auch durch Tabaluga berühmt. Den kleinen Drachen erfand der Sänger höchstpersönlich. Dieses Jahr feierte Tabaluga sogar sein 50-jähriges Jubiläum.

Nach Hochzeit: So erlebt Peter Maffay die Beziehung mit Hendrikje jetzt

Wie Maffay berichtet, habe sich durch die Hochzeit wenig an der Beziehung der beiden verändert. „Vom ersten Tag an leben wir unsere große Liebe, jetzt haben wir dazu auch den Eintrag in den Dokumenten.“ Das sei das Einzige, was sich geändert habe. Liebe könne man nicht quantifizieren, „man kann sie nur erfühlen, und das Gefühl ist bei uns das gleiche wie immer“. Trotzdem möchte er für seine Familie zukünftig kürzertreten.

Peter Maffay und seine Partnerin Hendrikje sind bereits seit mehr als einem Jahr verheiratet. Aus einem persönlichen Grund wollen sie ihre Hochzeit wiederholen. © Imago/ Horst Galuschka, APress (Fotomontage)

„Anouk wird im November fünf Jahre alt. Ich habe in der Vergangenheit einiges verpasst“, erklärte er im September auf einer Pressekonferenz. „Mein Zeitmanagement in den vergangenen Jahren war manchmal sehr schlecht. Darunter hat u.a. die Zeit für meine Familie gelitten. Das ist genau das, was ich in Zukunft vermeiden möchte.“ Aus diesem Grund kündigte Peter Maffay kürzlich seine Abschiedstour für 2024 an. Verwendete Quellen: Bild.de