Darum will Sarah Engels nicht, dass ihre Kinder in der Öffentlichkeit stehen

Sie selbst lebt ein Leben im Rampenlicht: Sarah Engels präsentiert sich bei Instagram, auf der Bühne und in TV-Shows. Für ihre zwei Kinder wünscht sie sich jedoch etwas anderes.

Hamburg – Schon bevor Alessio (8) das Licht der Welt erblickte, kannten ihn Millionen von Menschen: In der Doku-Soap „Sarah & Pietro … bekommen ein Baby“ ließen Sarah Engels (30) und Pietro Lombardi (31) im Jahr 2015 die TV-Zuschauer an der Schwangerschaft teilhaben. Doch inzwischen hat sich die Meinung der Sängerin bezüglich ihrer Kinder und der Öffentlichkeit offensichtlich grundlegend geändert. Jetzt offenbarte sie sogar in einem Interview, dass sie sich für Alessio und seine kleine Halbschwester Solea (1), die sie mit ihrem zweiten Ehemann Julian Engels (30) bekam, Jobs außerhalb des Rampenlichts wünschen würde.

Sarah Engels will ihre Kinder abseits des Rampenlichts aufziehen

„Generell glaube ich, dass ich immer stolz auf meine Kinder wäre. Egal was sie machen und egal für welchen Weg sie sich entscheiden, wünschen würde ich es mir ehrlicherweise nicht unbedingt, weil es einfach viel mit sich zieht, aber wenn sie sich dafür entscheiden sollten, dann bin ich trotzdem da“, sagte die einstige DSDS-Kandidatin bei einem Termin in Hamburg im Interview mit „OKmag.de“.

Stand jetzt träumt zumindest Alessio aber auch von einem ganz anderen Beruf als Sänger, Schauspieler oder Sportler. Denn Sarah Engels enthüllte auch: „Also der Große schwärmt immer davon, Polizist zu werden. Und wenn ich ehrlich bin, war das immer so ein Beruf, den ich selber auch ganz toll finde.“

Sarah Engels klärt auf: Wie geht‘s Alessio in der Schule?

Zunächst einmal aber muss der Junge ohnehin erstmal die Schule absolvieren. Alessio besucht die Grundschule. Steht er da als Promi-Spross nicht total im Fokus? Schließlich ist seit dem Trennungskrieg seiner Eltern der Satz „Hauptsache, Alessio geht es gut“ als Sprichwort in aller Munde. „Zum Glück nicht“, erzählt Sarah Engels, dass Alessio bei seinen Mitschülern deshalb kein besonderes Thema sei.

Im Netz zeigt Sarah Engels hier und da auch ihre Kinder – allerdings möchte sie ihre Kleinen aus der Öffentlichkeit raushalten © Screenshot/Instagram/Sarah Engels

„Also die sind ja auch noch in einem Alter, wo es gar nicht so präsent ist. Das kommt dann eher durch die Eltern, aber es ist kein Thema. Und ich glaube, das ist gut so. Ich würde mir auch wünschen, dass das so bleibt." Auf ihrer Instagram-Seite posiert sie für ihre 1,7 Millionen Follower inzwischen auch meistens ohne die Kids.