„Hat sie das wirklich gesagt?“ ARD-Zuschauer diskutieren über Wendler-Spruch von Barbara Schöneberger

Moderatorin Barbara Schöneberger ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So hat sie bei „Verstehen Sie Spaß?“ öffentlich gegen den in Verruf geratenen Schlagerstar Michael Wendler geschossen.

Berlin - Barbara Schöneberger (49) führte am Samstagabend (25. März) durch eine neue Ausgabe der Unterhaltungsshow “Verstehen Sie Spaß?“. Zu ihren prominenten Gästen zählte unter anderem Schlagersänger Howard Carpendale (77), den die Moderatorin mit einem Seitenhieb gegen Michael Wendler (50) ankündigte.

ARD-Zuschauer diskutieren über Wendler-Spruch von Barbara Schöneberger

„Ich freue mich so wahnsinnig, dass er heute hier ist mit seinem aktuellen Song ‚Du bist das Letzte‘“, begrüßte Schöneberger Carpendale und fügte hinzu: „Ein Song über den Wendler, nehme ich an. Ich freue mich auf Howard Carpendale.“

Carpendale äußerte sich nach seinem Aufritt nicht zu Schönebergers Bemerkung. In den sozialen Netzwerken blieb diese jedoch nicht unkommentiert. „Hat sie das gerade über den Wendler wirklich gesagt?“, fragte ein User auf Twitter. “So machen Gebühren Sinn” oder “Chapeau”, fanden andere Nutzer.

Michael Wendler kritisiert Corona-Politik

Übelzunehmen schien ihr den Kommentar niemand. Schlagerstar Michael Wendler war in den vergangenen Jahren zunehmend in Verruf geraten. Grund dafür waren seine umstrittenen Aussagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wendler hatte der Bundesregierung unter anderem “Verstöße gegen die Verfassung” vorgeworfen und Deutschland als „KZ” bezeichnet.



Entsprechend groß war die Empörung, als RTLZWEI Mitte März bekanntgab, eine Doku-Soap über den Schlagerstar zu planen. Aufgrund des massiven Gegenwinds ruderte der Sender nur wenige Stunden nach der Ankündigung zurück und strich das Format. „Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben“, hieß es in einem Statement. Man distanziere sich von „Extremismus aller Art“ und stehe für „Weltoffenheit und Toleranz“.

Quotendebakel für Barbara Schöneberger: „Verstehen Sie Spaß?“ verliert gegen DFB-Elf

Mit Barbara Schöneberger wollte man „Verstehen Sie Spaß?“ neues Leben einhauchen, doch mehr als doppelt so viele Zuschauer sahen sich lieber das Testspiel der DFB-Elf am Samstag gegen Peru an. Die Einschaltquoten von „Verstehen Sie Spaß?“ waren unerwartet schlecht.

Michael Wendler und Laura Müller erwarten unterdessen ihr erstes gemeinsames Kind. Welches Geschlecht der Nachwuchs haben wird, haben der Schlagerstar und seine Frau noch nicht verraten. Ein Fan soll die Antwort aber wissen. Verwendete Quellen: ARD Mediathek, Twitter