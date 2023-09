„Eis am Stiel“-Star (70) rockt jetzt den Ballermann

Ende der 70er-Jahre schaffte Zachi Noy mit „Eis am Stiel“ den großen Durchbruch als Schauspieler. Nun heizt er feierwütigen Mallorca-Besuchern am Ballermann ein.

Mallorca – Die achtteilige Filmreihe „Eis am Stiel“ machte Zachi Noy (70) einst zum Star. Noch heute sind die Komödien aus den 70er- und 80er-Jahren Kult. Dabei geht es um drei Freunde im Teenager-Alter, die in Tel Aviv aufwachsen und sich mit Themen wie Liebe, Sexualität und Freundschaft auseinandersetzen. In Deutschland wurden die Filme ab 1979 im Kino gezeigt und waren vor allem beim jungen Publikum sehr beliebt.

Zachi Noy übernahm in den Filmen die Rolle des „dicken Johnny“ und wurde schnell zum Liebling der Reihe. Im Juli feierte der israelische Schauspieler seinen 70. Geburtstag. Ein Abschied von der großen Bühne kommt für ihn jedoch nicht infrage. Stattdessen baut sich der Filmstar nun ein weiteres Standbein als Entertainer auf – und rockt den Ballermann!

Zachi Noy: „Eis am Stiel“-Party im Hawaii-Hemd

Doch wie kam es eigentlich dazu? „Ich habe schon immer neben dem Schauspiel etwas gesungen“, verrät Noy im Interview mit Bild. „In diesem Sommer habe ich jetzt den Party-Song ‚Eis am Stiel‘ aufgenommen. Und wenn der Ballermann ruft: Hier bin ich!“ Mit 70 Jahren feiert der Darsteller nun also seine Gesangspremiere auf der berühmt-berüchtigten Partymeile. Auf Mallorca sei er davor nur einmal gewesen. „Das erste Mal war vor Jahren, ich habe Autogrammstunden in verschiedenen Lokalen gegeben“, erzählt er.

Zachi Noy will für gute Stimmung auf dem Ballermann sorgen. Alle partywütigen Mallorca-Besucher können sich also auf einiges gefasst machen. „Jetzt trete ich hier im ‚MK Tanzpalast‘ auf, singe und mache meine eigene ‚Eis am Stiel‘-Party – mit Hawaii-Hemd und meiner Frisur, wie man mich kennt“, kündigt der Star an. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Allerdings räumt Noy ein: „Nur das Älterwerden macht mir Angst, ich will unbedingt gesund bleiben.“

