Freiwillig verzichtet: Deshalb hat Danni Büchners Tochter Joelina kein Abitur

Joelina Karabas hat kein Abitur – und muss sich in den sozialen Netzwerken gegen fiese Nachrichten wehren. Jetzt klärt sie auf, was hinter dem Abbruch steckt und welche Pläne sie in Zukunft hat.

Mallorca – Joelina Karabas (23) steht seit der Sendung „Goodbye Deutschland“ im Rampenlicht. Auf Instagram ist die Tochter von Danni Büchner (45) als Influencerin aktiv und berichtet dort offen aus ihrem Leben. Beispielsweise ließ sie im vergangenen Jahr ihre Fans an ihrer Brustverkleinerung teilhaben. In einer Fragerunde hatte die 23-Jährige ihren Followern kürzlich zudem gestanden, das Abitur abgebrochen zu haben. Aber was steckt eigentlich dahinter?

Abitur abgebrochen: Danni Büchners Tochter Joelina Karabas erklärt Gründe

In mehreren Instagram-Stories hatte sich Joelina Karabas zu ihrem fehlenden Abitur gemeldet. „Ja, ich habe mein Abi nicht durchgezogen und es ist ganz alleine meine Entscheidung. Ich muss deshalb aber nicht darauf reduziert werden und schon mal gar nicht ‚dumm‘ genannt werden“, schreibt die 23-Jährige.

Ein Fan wollte daraufhin mehr über die Beweggründe von Joelina Karabas wissen, die nun online klarstellt: „Im Endeffekt muss ich wissen, ob es für mich die richtige Entscheidung war oder nicht.“ Nach ihrer letzten Fragerunde habe sie einige Nachrichten erhalten, in denen sie persönlich angegriffen worden sei. „Wenn ich mit 23 entschieden habe: Jetzt habe ich den richtigen Weg gefunden, das ist das, was ich machen möchte – dann muss man mir auch nicht einreden, ich sei zu dumm oder hab’s nicht geschafft“, erklärt die Influencerin.

„Es ist mir komplett egal, ob jemand studiert“: Joelina Karabas hat keine Vorurteile

Der Bildungsabschluss einer Person scheint für Joelina Karabas nicht ausschlaggebend zu sein: „Dadurch ist man nicht intelligenter oder dümmer“, schreibt sie auf Instagram. Es sei ihr „komplett egal“, ob jemand studiert, eine Ausbildung habe oder nicht. An ihre Hater und Fans sendet sie zum Schluss die Botschaft: „Lasst uns doch einfach auf uns selbst achten, an uns arbeiten und glücklich und zufrieden mit uns sein“.

Dass ihre Selbstfindung in den Augen anderer etwas länger gedauert habe, spielt für sie keine Rolle. Die Öffentlichkeit wisse nicht immer, was sich „hinter dem Bildschirm“ abspiele, aber es passiere im Moment viel und sie sei auf ihrem richtigen Weg, so Karabas. Auch bei ihrer Mutter gab es zuletzt eine große Veränderung: Danni Büchner hat einige Kilo abgenommen und ihr Diät-Geheimnis verraten. Verwendete Quellen: Instagram