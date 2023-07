„Frisch verliebt“: Amira Pocher spricht ganz offen mit Oliver über Ehekrise

Teilen

Wie steht es um die Ehe von Amira und Oliver Pocher? Nachdem das Paar Probleme öffentlich gemacht hatte, spricht Amira im Podcast ganz offen darüber, was sich seit ihrem Geständnis getan hat.

Köln – Oliver (45) und Amira Pocher (30) stecken derzeit mitten in einer Ehekrise. Erst vergangene Woche sprach das Paar in ihrem Podcast „Die Pochers“ öffentlich über ihre derzeitigen Probleme. In der aktuellen Folge spricht Amira nun offen darüber, was sich seit ihrem Geständnis getan hat. Für Olli sei die Woche sehr emotional gewesen.

Nachdem Ehekrise öffentlich wurde: Amira Pocher berichtet von unzähligen Reaktionen

In der vergangenen Woche hätten sich viele Personen bei der Moderatorin und dem Comedian erkundigt, wie es um ihr Ehe stehe. Dabei berichtet Amira von ihrem persönlichen Highlight der zahlreichen Nachrichten. „Ich habe letzte Woche mein erstes Dick-Pic bekommen“, berichtet die gebürtige Österreicherin. Gefallen habe ihr diese Anmache jedoch nicht, versichert sie Ehemann Oliver Pocher. „Ich hab mein Handy fast fallen lassen. Es war wirklich widerlich. Es war ekelhaft“, erklärt Amira. Doch sie habe nicht nur solch obszöne Nachrichten erhalten. Auch ihre Kinderärztin habe „ganz lieb“ nachgefragt und gesagt, wie leid ihr die Ehekrise tue.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Auch bei Oliver Pocher haben sich Menschen gemeldet, doch wer genau, will er nicht verraten. Es handle sich dabei um Personen, „die in der Öffentlichkeit stehen“. Nur eines sagt der Comedian dazu: „Da war einer, das fand ich ganz interessant und ich habe mich gewundert.“

Gewusst? Oliver Pocher war mal mit Annemarie Carpendale zusammen Annemarie Carpendale und Oliver Pocher waren tatsächlich von 2002 bis 2004 ein Paar. Nach zahlreichen Beziehungen und seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden, kam er mit Amira zusammen. 2019 heirateten die beiden. Im selben Jahr kam ihr erster gemeinsamer Sohn auf die Welt. 2020 folgte Söhnchen Nummer zwei.

Oliver und Amira Pocher bekommen gutgemeinte Ratschläge und negative Kommentare

Neben gutgemeinten Ratschlägen muss sich aber vor allem Amira mit negativen Kommentaren arrangieren. Von „das ist doch nur eine PR-Nummer von uns“ bis hin zu „jetzt hast du, was du willst, jetzt verpisst du dich“ sei alles dabei gewesen. Zwar würden solche Reaktionen Amira auch verletzten, doch letzten Endes können die Pochers über die zahlreichen Beziehungstipps nur schmunzeln.

Denn Streit gehöre „in einer ganz normalen Beziehung mit dazu“, erklärt Olli und außerdem seien sie ja auch noch nicht getrennt. „Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre immer alles scheiße.“ Aufgegeben haben die Pochers ihre Beziehung also offenbar noch nicht. Und vielleicht gehe es ihnen „eines Tages wie Markus Lanz“, scherzt der Comedian, worauf Amira sofort antwortet: „Frisch verliebt…“

Wie steht es um die Ehe von Amira und Oliver Pocher? Nachdem das Paar Probleme öffentlich gemacht hatte, spricht Amira im Podcast ganz offen darüber, was sich seit ihrem Geständnis getan hat. © IMAGO/Future Image

Oliver und Amira Pocher hatten vergangene Woche ihre Ehekrise öffentlich gemacht. Das Paar lernte sich 2016 über eine Dating-App kennen. 2019 folgte die Hochzeit, noch im selben Jahr kam der erste gemeinsame Sohn des Pares zur Welt, im Jahr darauf ihr zweiter Sohn.

Auch Rammstein war Thema im Podcas. Amira und Oliver Pocher meinen, dass der Skandal das Ende rund um Frontmann Till Lindemann das Ende für Rammstein bedeuten könnte. Verwendete Quellen: „Die Pochers“-Podcast, bild.de