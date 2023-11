„Ganz spontan“: Martin Semmelrogge hat geheiratet

Martin Semmelrogge hat zum dritten Mal geheiratet. In einem Interview verriet der Schauspieler, dass er seiner Partnerin Regine Prause in seinem „Traumland“ das Jawort gegeben hat.

Mallorca – Martin Semmelrogge (67) ist wieder unter der Haube. Der deutsche Schauspielstar hat Freundin Regine Prause (55) geheiratet, für ihn ist es die dritte Ehe. Geplant war das Jawort nicht. Stattdessen hat es Semmelrogge spontan an einem ganz besonderen Ort überkommen.

Für Martin Semmelrogge ist seine Hochzeit mit Regine Prause „die Krönung unserer Liebe“

Er habe seiner Frau sein „Traumland, die USA“ zeigen wollen, erzählte Semmelrogge in einem aktuellen Interview mit bunte.de. Dort kam es dann zu dem überraschenden Entschluss. „Deshalb haben wir in Florida im Urlaub geheiratet. Ganz spontan, ohne große Hochzeitsgesellschaft, ein Freund war Trauzeuge.“

Auf Mallorca, die Wahlheimat des Paares, haben die beiden bei einer Schiffshochzeit ihre Liebe ein weiteres Mal gefeiert. Das Gefühl sei gigantisch gewesen, schwärmte Semmelrogge im Interview über die Hochzeit. Es sei für ihn „ein Bund fürs Leben“ und „etwas Heiliges“. Jetzt seien sie „eine echte Familie“. „Es ist toll, dass ich jetzt sagen kann: Das ist meine Frau. Die Krönung unserer Liebe“, so Semmelrogge.

Für Martin Semmelrogge ist es die zweite Hochzeit in den USA

Der Schauspieler hat in den USA zuvor schon einmal geheiratet: Sonja Semmelrogge gab er 1998 im kalifornischen Ventura das Jawort. Im Sommer 2018 erlag sie einem Krebsleiden. Vor seiner Ehe mit Sonja war Semmelrogge von 1985 bis 1991 mit Susanne Semmelrogge verheiratet.

Im Oktober 2019 hatte Semmelrogge „Bild am Sonntag“ verraten, dass er wieder verlobt sei: „Ja, wir werden heiraten“, verriet er damals und deutete bereits eine Hochzeit in den USA an. Kennengelernt hatte Semmelrogge seine heutige Ehefrau über seine verstorbene Frau. Seine beiden Kinder, die Schauspieler Dustin (43) und Joanna Semmelrogge (33), stammen aus anderen Beziehungen.

Zuletzt hatte Semmelrogge für Schlagzeilen gesorgt, weil er spontan nicht am „Dschungelcamp“ teilnehmen konnte. Schwierigkeiten bei der Einreise sollen der Grund gewesen sein. Jetzt wird bereits über die Kandidaten der neuen „Dschungelcamp“-Staffel spekuliert. Verwendete Quellen: Bunte, Bild