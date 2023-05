„Gesund und wichtig“: Endlich spricht Ekaterina Leonova über die Liebesgerüchte mit Timon Krause

Ekaterina Leonova hält ihre Fans gerne bei Instagram up-to-date. Doch die Liebesgerüchte um Timon Krause kommentierte sie bisher nicht. Im Interview mit RTL erklärte sie nun die Gründe dafür.

Köln - Ekaterina Leonova (36) gehört zu den beliebtesten Tanzprofis der RTL-Show „Let’s Dance“. Ihre rund 295.000 Instagram-Follower lässt sie gerne an ihrem Leben teilhaben. Doch die Fans interessieren sich nicht nur für ihr Können auf dem Tanzparkett. In dieser Staffel wurden Liebesgerüchte um die Choreografin und ihren Tanzpartner, Mentalist Timon Krause (28), laut. Während eines Tanzes kamen sie sich besonders nahe und auch abseits der Show wurden die beiden eng umschlungen gesichtet.

Angesprochen auf die Gerüchte, erklärte Ekaterina Leonova nun im Gespräch mit RTL: „Bei Instagram lasse ich meine Follower sehr gerne an meinem Leben teilhaben. Allerdings habe ich meine Grenzen und halte einen Teil meines Privatlebens gerne privat.“ Das sei „gesund und wichtig“, ergänzte sie.

Team Leonel geht bei der „Profi-Challenge“ an den Start

Das Tanzpaar musste die Show nach dem Halbfinale verlassen und belegte den vierten Platz. Ganz muss sich Leonova von „Let’s Dance“ dieses Jahr jedoch noch nicht verabschieden. Am Freitag (26. Mai, 20:15 Uhr) zeigt RTL die „Let‘s Dance“-Profi-Challenge, bei der die Tanzprofis in Paaren antreten. Leonova bildet mit Alexandru Ionel (28) das Team Leonel. „Dieses Jahr hat das Schicksal entschieden, dass wir als Team bei der Profi Challenge 2023 antreten werden“, schreibt die Tänzerin bei Instagram zu zwei Bildern mit ihrem Kollegen. „Tatsächlich haben wir davor kaum miteinander getanzt (auch bei den Openings nicht), deswegen freuen wir uns umso mehr auf die neue Herausforderung.“

Ekaterina Leonova wird eine Romanze mit ihrem ehemaligen „Let‘s Dance“-Partner Timon Krause nachgesagt. Nun äußerte sich die Profitänzerin zu den Gerüchten © IMAGO / Panama Pictures & Instagram / ekatleonova

Neun Paare treten insgesamt an, für die drei Paare mit den meisten Zuschauervotings geht es in eine zweite Runde. Wer am Ende als Sieger der Profi-Challenge hervorgeht, wird den Opening-Tanz der kommenden „Let’s Dance“-Kennenlernshow choreografieren. Zudem bekommen die Tänzer, sofern sie 2024 in der Staffel dabei sind, einen Bonus-Juryranking-Punkt, den sie bis einschließlich der vierten Show einlösen können. Den Sieg in den regulären „Let‘s Dance“-Shows holten sich Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) und feierten bis in die Puppen. Verwendete Quellen: RTL.de, Instagram