„Hast mir das Herz gebrochen“: Oliver und Amira Pocher weinen bei erstem Auftritt nach Trennung

Auch nach der Trennung sind Oliver und Amira Pocher noch gemeinsam im Podcast die „Die Pochers!“ zu hören. Dort wurde es jetzt richtig emotional. „Hast mir das Herz gebrochen“, wirft Oliver Pocher der Mutter seiner Kinder an den Kopf.

Köln - Oliver Pocher (45) und Amira (30) sind seit Ende August offiziell getrennt. Ihren Podcast „Die Pochers!“ nehmen die Eheleute aber nach wie vor gemeinsam auf. In der neusten Folge, die ab Freitag auf Podimo zu hören ist, wird es dann auch gleich überaus emotional. „Hast mir das Herz gebrochen - da macht man keine Witze drüber“, sagt Oliver Pocher etwa Amira ins Gesicht.

Nach der Umarmung fließen die Tränen

Eigentlich sprechen die Pochers in ihrem Podcast gerade über Superstar Beyoncé (42) und ihren Hit „Single Ladies“, als Oliver Pocher unvermittelt von seinem zerbrochenen Herzen redet. Ganz eindeutig: Unter der humorvollen Oberfläche der beiden Stars und Eheleute brodelt es gewaltig.

In der Sendung, die live vor Publikum aufgenommen wird, kommt es auch zu einer emotionalen Umarmung der Pochers. Die anwesenden Zuhörer jubeln lautstark. Comedian Oliver Pocher sagt hinterher: „Das war das Zärtlichste, was ich im letzten halben Jahr von dir bekommen habe.“

Amira sieht das aber ganz anders. „Das stimmt doch gar nicht“, findet sie, doch da schießen ihrem Ehemann schon ein wenig die Tränen in die Augen. „Doch, das war sehr schön“, sagt er, und verrät, dass er sich den Ausschnitt mit der Umarmung „immer und immer wieder“ anschauen wolle. Da fließen auch bei Amira ein wenig die Tränen, und die beiden Eheleute umarmen sich ein zweites Mal. „So ist es halt“, bemerkt Oliver Pocher, der offenbar noch schwer an der Trennung zu knabbern hat.

Und gleich kriegen sie sich wieder in die Haare

Weshalb es in der Ehe der zwei Stars zuletzt immer mehr kriselte, wird jedoch auch in der neuen Folge von „Die Pochers!“ wiederholt deutlich. Als Oliver Pocher in dem Gespräch etwa verrät, dass er den gemeinsamen Kindern „Capri-Sonne“ zum Naschen geben würde, ist Amira, die viel Wert auf Sport und gesunde Ernährung legt, sichtlich entsetzt. „Deswegen sind die immer wie auf Kokain, wenn die nach Hause kommen“, wirft sie ihm an den Kopf, woraufhin er sehr zur Belustigung der Zuhörer kontert: „Ne, das ist der Red Bull.“

So ganz ist dem Komiker sein legendärer Humor also auch in den zurückliegenden, für ihn persönlich so schwierigen Wochen nicht abhandengekommen. Oliver und Amira Pocher waren seit 2016 lliert. 2019 wurde geheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und gab Ende August seine Trennung bekannt. Amira Pocher sagte allerdings, dass sie und Oliver Pocher - vor allem wegen ihrer Kinder - gemeinsam ein Team bleiben wollen. Verwendete Quellen: „Die Pochers!“