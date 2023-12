Ihr kommen die Tränen: Giovanni Zarrella überrascht Jana Ina

Giovanni Zarrella hat sich als Sympathieträger einen Namen gemacht. Mit seinem Adventsgeschenk für Frau Jana Ina sorgt er jetzt für Begeisterung.

Köln – Giovanni Zarrella (45) und seine Frau Jana Ina (46) zählen zu den Promi-Traumpaaren Deutschlands. Ihr liebevoller Umgang miteinander und die warmen Worte, die sie in der Öffentlichkeit füreinander finden, erwärmen die Herzen der Fans. Gerade der gebürtige Italiener punktet bei der weiblichen Zielgruppe regelmäßig mit seiner Romantik.

Giovanni Zarrellas ganz besondere Adventsüberraschung rührt zu Tränen

Auf Instagram veröffentlichte Jana Ina Zarrella jetzt ein Video, in dem ihr Mann sie mit einem besonderen Geschenk überrascht. Für den ersten Advent hatte sich der Sänger nämlich die etwas andere Art von Adventskalender ausgedacht.

In dem Video fordert der 45-Jährige seine Frau auf, eine Zimmertür bei ihnen zu Hause zu öffnen. „Ich habe Angst“, entgegnet sie und lacht. Als die gebürtige Brasilianerin die Türe öffnet, fängt sie an zu kreischen: Eine ihrer besten Freundinnen aus Brasilien steht vor ihrer Tür. Die beiden fallen sich in die Arme, hüpfen und lachen. Bei der Moderatorin fließen Tränen der Freude.

Janina Zarrella gerührt von Giovannis

Doch damit nicht genug. Das ehemalige Bro’Sis-Mitglied macht die 46-Jährige auf eine Schranktür aufmerksam: „Heute ist der zweite Advent, hier ist noch ein zweites Fenster“, sagt er. Das Model kann es kaum fassen und wird beim Öffnen von ihrer zweiten besten Freundin überrascht. „Wir sind beste Freundinnen seit wir 7 Jahre alt waren. Ich bin so glücklich!“, schreibt Zarrella zu dem Instagram-Video. Und weiter: „Ich habe den besten, fürsorglichen und liebevollsten Ehemann dieser Welt. Danke Schatz!“ Was für eine schöne Adventsüberraschung!

Zwei gemeinsame Kinder haben die beiden bereits – einen Sohn und eine Tochter. In einem emotionalen Statement erklärten Giovanni und Jana Ina Zarrella, warum sie kein weiteres Kind wollen. Verwendete Quelle: Instagram