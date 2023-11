„Jemand hat mich verflucht“: Georgina Fleurs Konto wurde leergeräumt

Im Leben von Georgina Fleur läuft derzeit so einiges schief. Jetzt wurde sogar das Konto des Reality-Stars leergeräumt. © IMAGO / Future Image & Instagram / georginafleur.tv

Im Leben von Georgina Fleur läuft derzeit so einiges schief. Jetzt wurde sogar das Konto des Reality-Stars leergeräumt. Die Reality-TV-Bekanntheit glaubt, dunkle Mächte sind am Werk.

Dubai – Wenn es im Leben mal nicht rund läuft, dann kommt meistens alles auf einmal. Bei Georgina Fleur (33) schlägt Murphys Gesetz derzeit allerdings mit besonderer Härte zu. Der Reality-Star wohnt mit seiner kleinen Tochter seit geraumer Zeit in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch von einem sorglosen Alltag im Influencer-Paradies kann bei der einstigen „Bachelor“-Kandidatin derzeit nicht die Rede sein. Wie Georgina zuletzt berichtete, beginnt sie nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen sogar langsam an einen Fluch zu glauben.

Georgina Fleur wurde über Nacht das komplette Konto geplündert

„Ich sitze jetzt bei der Bank“, erzählt Georgina Fleur ihren Followern in einer Instagram-Story. „Ich habe heute Morgen mein Handy angemacht und mein Konto wurde heute Nacht leergeräumt – während ich geschlafen habe.“ Wie viel Geld die unbekannten Täter bei ihrem Online-Diebstahl ergattern konnten, verrät der TV-Star nicht. Doch die Plünderung ihres Kontos ist nur der neueste in einer Reihe von Vorfällen, die Georgina Fleur in letzter Zeit das Leben schwer machen.

„Meine Uhr ist vor zwei Wochen in zwei Stücke zersprungen. Ich war mit meiner kleinen Tochter im Krankenhaus letzte Woche. Und jetzt, Montagmorgen, wache ich um sieben Uhr morgens auf mit einer Message: Meine Karte wurde blockiert und mein Konto wurde leergeräumt. Das ist doch alles nicht normal“, stellt sie mit Verzweiflung in der Stimme in ihrer Story fest.

Pechsträhne: Georgina Fleur glaubt an einen Fluch

Dass sie momentan so sehr vom Pech verfolgt wird, scheint für Georgina Fleur langsam aber sicher kein Zufall mehr zu sein. Wie unter anderem RTL berichtet, beginnt die einstige „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin deshalb sogar an schwarze Magie zu glauben. Ihre beste Freundin habe Georgina nach den Vorfällen der letzten Wochen darauf hingewiesen, dass hier möglicherweise ein böser Fluch am Werke sein könnte.

„Eigentlich glaube ich ja nicht an sowas. Aber ich bin mir sicher, mich hat jemand verflucht“, stellt Georgina hilflos fest. Wie sie den Fluch wieder loswird, weiß die alleinerziehende Mutter allerdings nicht. Ihren Followern verspricht sie dennoch regelmäßige Updates und kündigt an: „Ich halte euch weiter auf dem Laufenden!“ Erst kürzlich klärte Georgina Fleur ihre Fans über ihren Beziehungsstatus auf. Verwendete Quellen: RTL, Instagram