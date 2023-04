Nach Kreislauf-Kollaps bei Florian Silbereisen: Marina Marx spricht offen über Krankheit 

Sie leidet am PCO-Syndrom

Mit emotionalen Worten wendet sich Schlagersängerin Marina Marx auf Instagram an ihre Followerinnen und Follower. Seit drei Jahren leide sie an dem PCO-Syndrom, einer Hormonstörung, die es erschwere, auf natürlichem Weg schwanger zu werden.

Ulm – Erst kürzlich sprach die 32-jährige Schlagersängerin Marina Marx in einem Interview über ihren Zusammenbruch 2019 bei Florian Silbereisen. Nun wendet sie sich auf Instagram in einem Video mit emotionalen Worten an ihre Fans und macht ihre Erkrankung öffentlich, die jedoch nichts mit dem damaligen Vorfall zu tun haben soll. Seit drei Jahren leide sie, so Marx, an dem PCO-Syndrom, einer Hormonstörung, die bei Frauen im gebärfähigen Alter vorkommen kann. Darüber hinaus seien bei ihr Zellveränderungen an der Gebärmutter festgestellt worden.

Marina Marx teilt „ein sehr persönliches Thema“ mit ihren Fans

Mit der Hormonstörung würden auch ein Testosteronüberschuss, Akne, unregelmäßige Zyklen sowie kleine Zysten an den Eierstöcken einhergehen, klärt Marx ihre Followerinnen und Follower auf. Die Zysten würden es erschweren, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Hinzukomme, dass bei der 32-Jährigen eine Zellveränderung der Gebärmutter festgestellt worden sei, deren Ergebnis sie erst in einigen Wochen erhalten würde. Für die Schlagersängerin sei es „ein sehr persönliches Thema“, doch sie wisse, wie viele Frauen es betreffe.

Gleich zu Beginn ihres emotionalen Videos stellt die 32-Jährige jedoch klar, dass sie nicht schwanger sei und „Probleme mit Gewichtszu- und -abnahme“ hätte, aufgrund besagter gesundheitlicher Probleme. Sie appelliert daher an ihre Fans: „Bitte macht keine Bodyshaming-Kommentare. Fragt Frauen nicht, ob sie schwanger sind oder nicht. Es gibt so viele Mädels da draußen, die Fehlgeburten hinter sich haben, die nicht schwanger werden können, die vielleicht aber auch einfach gar keine Kinder haben möchten.“

Weiterhin gesteht Marx, dass es „ganz schön verletzend sein und extrem wehtun“ könne, sowas lesen zu müssen. Weshalb Marx ihre Erkrankung nun öffentlich macht, verrät sie nicht.

So kam es zu Marina Marx‘ Zusammenbruch bei Florian Silbereisen

Bei „Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ feierte Marina Marx 2019 ihr TV-Debüt, dabei sei es hinter den Kulissen zu einem kurzen Zwischenfall gekommen. Nach der überraschenden Offenbarung von Moderator Silbereisen, dass die Sängerin vor über 10.000 Menschen live performen dürfe, hätte Marx hinter der Bühne einen Kreislauf-Zusammenbruch erlitten, von dem sie sich jedoch schnell wieder erholte. Indessen diskutieren Schlagerfans den Bühnenkuss von Helene Fischer und Thomas Seitel. Verwendete Quellen: Instagram.com

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/marinamarx_official (Fotomontage)