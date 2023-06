Sie ließ Millionär Ellermann zweimal sitzen: Abgemagerte Naddel schickt alarmierende Videobotschaft

Beim Grillfest seiner Stiftung

Nadja Abd el Farrag alias „Naddel“ versucht derzeit, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Multimillionär Andreas Ellermann unterstützt die Bohlen-Ex dabei. Doch die scheint die Hilfe nicht wirklich annehmen zu wollen.

Hamburg – Eine neue Wohnung, ein neuer Job: Nadja Abd el Farrag (58) versucht derzeit, wieder auf eigene Beine zu kommen. Moderator und Multimillionär Andreas Ellermann (57), der sich kürzlich von Patricia Blanco (52) getrennt hat, griff ihr unter die Arme. Ellermann, der in Hamburg mehrere Immobilien besitzt, hat der Bohlen-Ex eine neue Wohnung besorgt, und ihren ersten Job nach jahrelangen Geldproblemen – in seiner Stiftung gegen Altersarmut. Doch schon zu Beginn gibt es Probleme.

Naddel sollte im Zirkus arbeiten – doch erschien nicht

Die 58-Jährige sollte vergangene Woche im Zirkus 50 Bedürftige von Ellermanns Stiftung betreuen. Doch als der Multimillionär sie abholen wollte, öffnete „Naddel“ nicht einmal die Wohnungstür, so Ellermann zur „Bild“-Zeitung. „Wir waren schon sehr enttäuscht.“ Als Grund für ihr Nicht-Erscheinen vermutete der 57-Jährige die angeschlagene Gesundheit des ehemaligen Models, erkundigte sich aus Sorge sogar bei der Polizei, die allerdings zum Abwarten rieten.

Am nächsten Tag fuhr Ellermann erneut persönlich zur Wohnung, wo „Naddel“ nach langem Klopfen endlich die Tür öffnete. „Sie sagte, sie hatte noch immer starke Rückenschmerzen und angeblich Probleme mit ihrem Handy. Deswegen habe sie nicht absagen können“, berichtet Ellermann. Sie habe ihn um Verzeihung gebeten und versprochen: „Ich mache das wieder gut! Beim nächsten Mal bin ich dabei.“

Zweite Chance für Naddel

Wenige Tage später wollte Andreas Ellermann Naddel dann ihre zweite Chance geben: Bei einem Grillfest in seinem Stiftungshaus in Schleswig-Holstein sollte sie die Bedürftigen betreuen, mit ihnen Fotos und Selfies machen. Diesmal wollte Ellermann auf Nummer sicher gehen, wie die „Bild“ berichtet: Er ließ die 58-Jährige bereits einen Tag zuvor in ein Hamburger Luxus-Hotel chauffieren, spendierte dort ein Zimmer inklusive Frühstück.

+ Am Sonntag meldete sich Naddel mit einer Videobotschaft bei Ellermann, der den Clip am Montag bei Instagram online stellte. Naddel sieht sehr mager aus und wirkte abwesend und verwirrt. © Andreas Ellermann Instagram

Am nächsten Tag sei Naddel dann aber plötzlich wieder nicht mehr erreichbar, ihr Handy sei ausgeschaltet gewesen. Wie Ellermann der Zeitung weiter berichtet, habe er seinen Fahrer und Assistenten zum Hotel geschickt. Der bekam vor Ort die Auskunft, dass Abd el Farrag bereits eine Stunde zuvor mit dem Taxi abgereist sei.

Naddel meldet sich mit Videobotschaft bei Andreas Ellermann

Seitdem sei Naddel abgetaucht. Andreas Ellermann ist enttäuscht, will aber noch nicht aufgeben: „Sie bekommt jetzt noch eine letzte, dritte Chance. Wenn sie mich dann wieder hängen lässt, ist es vorbei.“ Am Montagvormittag meldete sich Naddel dann bei Instagram zu Wort und entschuldigte sich bei Andreas Ellermann: „Ich hatte brutale Rückenschmerzen, ich konnte nicht mehr“, begründete die Ex von DSDS-Legende Dieter Bohlen ihre erneutes Fehlen. Naddel sprach undeutlich, wirkte verloren.

Blanco-Ex Ellermann reagierte auf die Videobotschaft und zählte Naddel an: Es sei ihre letzte Chance, sonst gäbe es Ärger. „Nadja, reiß Dich zusammen“, so der Multimillionär. „Du hast noch eine Chance, dann kapituliere ich. Ich hoffe, Du nimmst sie jetzt wahr.“

Sorge um Nadja Abd el Farrag. Andreas Ellermann, ein guter Freund der Bohlen Ex, konnte sie zwei Tage nicht erreichen, dann erfuhr er, dass sie im Krankenhaus liegt. Verwendete Quellen: Bild.de

Rubriklistenbild: © Andreas Ellermann Instagram