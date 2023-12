Liebes-Duett: Michelle und Eric Philippi veröffentlichen erste gemeinsame Single

Sie trotzen dem Altersunterschied: Schlager-Ikone Michelle und ihr Partner Eric Philippi haben ihren ersten gemeinsamen Song veröffentlicht. Darum geht es in dem emotionalen Lied.

Köln – Eric Philippi (26) und Michelle (51) sind seit April ein Paar. Unter anderem teilen sie die Leidenschaft für Schlager. Nun haben die beiden sogar ihren ersten gemeinsamen Song veröffentlicht – und dieser ist eine klare Ansage an ihre Kritiker. Mit dem romantischen Songtext in „Falsch dich zu lieben“ bekennt sich das umstrittene Paar eindeutig zu seiner Liebe.

Neuer Song: Michelle schrieb das Lied mit ihrem Partner Eric Philippi

Der Song „Falsch dich zu lieben“ wurde von Eric Philippi und Michelle in Zusammenarbeit mit Eike Staab (35), der auch als Rapper EstA bekannt ist, geschrieben. Er erschien bei Sony Music und ist seit Mitternacht (1. Dezember) überall zu hören. Es ist der erste gemeinsame Song von Michelle und Eric, die seit Sommer 2023 offiziell ein Paar sind.

„Falsch dich zu lieben“ ist aber nicht nur ein romantischer Wiener Walzer-Song, sondern hat offenbar auch eine klare Message an die Kritiker des Paares. Der Altersunterschied von 25 Jahren zwischen den beiden rief schon zahlreiche Nörgler auf den Plan. An diese richtet sich offenbar der Songtext.

Emotionaler Song als klares Statement: Michelle und Eric Philippi gegen die Kritiker

„Wer sagt, es ist falsch, dich zu lieben. Wer sagt, wir gehören nicht zusammen. Ich halte immer, immer, immer wieder zu dir. Das kann uns doch keiner verbieten. Ich frag mich, wovor haben sie Angst. Ich halte immer, immer, immer wieder zu dir“, heißt es im Refrain des Liedes. Weiter geht die Message, die ziemlich deutlich macht, dass sich Michelle und Eric nicht von dem Gerede einschüchtern lassen und zueinander stehen wollen: „Hand in Hand können wir all ihre Zweifel besiegen. Lass uns stark sein, alles braucht seine Zeit. Wir bleiben uns treu, lassen uns nicht verbiegen. Egal, was sie über uns sagen, die Liebe ist frei. Heut frag ich mich immer noch, was so viele daran nicht verstehen. Ich höre ihre Stimmen noch, es tut uns schon lang nicht mehr weh.“

Die Presseerklärung zu dem Song spricht ebenfalls für sich. Darin erklären Michelle und Eric Philippi: „Wer entscheidet, ob der Lieblingsmensch zu einem passt oder nicht? Einzig und alleine das Herz.“ Eine Message, die über die Beziehung des Paares hinausgehen soll: „Jede:r verdient es, lieben zu dürfen. Und jede:r verdient es, geliebt zu werden.“ Auch bei ihrer Schlagerkollegin Andrea Berg läuft es derzeit bestens – sie überholte zuletzt sogar Madonna. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de; Pressemitteilung