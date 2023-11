Liebes-Pleite für Peter Klein: Yvonne Woelke im Urlaub mit Ehemann

Yvonne Woelke hat sich auf Instagram überraschend mit ihrem Ehemann Stephan im Urlaub gezeigt. „Wir waren nie getrennt“, stellt sie in einem neuen Interview klar. Was sagt Peter Klein dazu?

Saalbach Hinterglemm – Mit dieser Aktion hat Peter Klein (56) vermutlich nicht gerechnet. Seit Wochen zeigen sich der Noch-Ehemann von Iris Klein (56) und Yvonne Woelke (41) immer wieder gemeinsam, unter anderem bei Instagram und YouTube, aber zuletzt auch in der RTL-Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“. In der Show erklärte Peter ihr auch, wie viel sie ihm bedeute. Jetzt sind jedoch einige Schnappschüsse in aller Munde, auf denen Yvonne nicht etwa mit Peter, sondern mit ihrem Noch-Ehemann Stephan im Urlaub zu sehen ist.

Enttäuschung für Peter Klein: Yvonne Woelke im Liebesurlaub mit Ehemann?

In einer größeren Gruppe verbringen die beiden derzeit offenbar Zeit im österreichischen Örtchen Saalbach Hinterglemm. Mit zur Gruppe gehört auch Yvonnes Freundin Micaela Schäfer (39). Zusammen zeigen sie sich beim Wandern und beim gemeinsamen Frühstück auf der Alm. Auch ein Gruppenfoto ist aufgetaucht, auf dem Ehemann Stephan seine Hand auf Yvonnes Arm legt.

Wie die Noch-Eheleute derzeit wirklich zueinanderstehen, wissen wohl nur Yvonne und Stephan selbst. Der Bild-Zeitung sagte die 41-Jährige unlängst, dass sie nie behauptet habe, dass es zwischen ihr und ihrem Mann aus ist. Bisher habe das immer nur Iris Klein gesagt. Yvonne Woelke stellt klar: „Alles, was Frau Klein erzählt über Peter Klein, meinen Mann und mich ist gelogen. Mein Mann und ich sind nicht getrennt und wir waren auch nie getrennt.“

„Wettkampf in 4 Wänden“: Neue Heimwerkershow im TV In dem neuen RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ dreht sich alles um die Fertigkeiten von Hobbyhandwerkern. Vier Teams sollen aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung machen – und kämpfen dabei um 50.000 Euro. Die neue Sendung lief ab 25. Juli bei RTL. Mit dabei: Yvonne Woelke und Peter Klein. Im Finale unterlagen sie aber knapp.

Wie läuft es bei Yvonne Woelke und Ehemann Stephan?

Sie und Stephan seien sich beide sicher, dass sie ihre Ehe retten wollen. Aktuell sei es jedoch aufgrund der Schlagzeilen nicht leicht. Die Schuld daran gebe sie einzig und allein Iris Klein: „Ich finde es ganz schlimm, was Frau Klein da angerichtet hat – für meine Ehe, aber auch für ihre Familie. Besonders schlimm ist, wie sie ihre Kinder manipuliert.“ Iris‘ Töchter Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (31) hätten ihren Stiefvater Peter nun fallen gelassen, obwohl er sie 20 Jahre lang mit großgezogen habe.

Peter Klein schrieb unterdessen vor wenigen Stunden in einer Instagram-Story, dass er die Berichterstattung über ihn und Yvonne leid sei. „Irgendwann wird man müde, wäre Zeit, dass endlich Ruhe einkehrt“, kommentiert er das Foto eines aktuellen RTL-Berichts über ihn und Yvonne.

Peter Klein hat Gefühle für Yvonne Woelke – doch sie ist mit ihrem Mann Stephan im Urlaub. © Instagram/micaela.schaefer.official, yvonnewoelke

Woelke und Klein sorgen seit Anfang des Jahres für jede Menge Aufsehen, weil Peters Ehefrau Iris Klein ihnen eine Affäre am Rande des RTL-Dschungelcamps vorgeworfen hatte. Die Kleins trennten sich im Anschluss, obwohl Peter und Yvonne mehrfach betont hatten, kein Paar zu sein und dass nichts zwischen ihnen passiert sei. Gerade erst wehrte sich Peter öffentlich gegen Attacken von Noch-Ehefrau Iris. Verwendete Quellen: Instagram, Bild.de