Melissa von „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist verzweifelt: „Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“

Teilen

Melissa, bekannt aus „Hochzeit auf den ersten Blick“, meldet sich inmitten von Umzugsstress bei ihren Fans. Sie wisse momentan nicht, „wo vorne und hinten ist“.

Hamburg – Längere Zeit war es still um Melissa (30) von „Hochzeit auf den ersten Blick“. Der Reality-Star hatte sich nach kurzer Pause am Donnerstag via Instagram-Storys bei seinen Followern zurückgemeldet. Was sie ihren Fans dort berichtete, sorgte jedoch für Verwirrung. „Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll“, meldete sich die augenscheinlich sehr erschöpfte 30-Jährige zu Wort. Die vergangenen Tage seien für sie „sehr besonders“ gewesen.

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Star Melissa: „Ich weiß gerade nicht, wo vorne und hinten ist“

Was in ihrem Leben vorgefallen ist, verriet Melissa nicht. Die Fans wissen lediglich, dass die Mutter eines Sohnes kurz vor einem Umzug zurück in ihre Heimatstadt steht. „Das ist das Leben“, sagte sie weiter und deutete an, dass es beim Umzugsstress offenbar zu einem Zwischenfall gekommen sei.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Gefährdet sei der nächste große Schritt in ihrem Leben jedoch nicht. Der Umzug soll nach wie vor am Samstag (26. August) stattfinden. Die Vorbereitungen seien für sie jedoch mit viel Stress verbunden: „Ich weiß gerade nicht, wo vorne und hinten ist.“ Körperlich gehe es ihr deshalb nicht gut – sie leide an Migräne, Rückenschmerzen und Schlaflosigkeit. Zudem stehe noch eine Menge Arbeit bevor, von 30 Kisten habe sie am Donnerstag erst zwei gepackt.

Melissa, bekannt aus „Hochzeit auf den ersten Blick“, meldet sich inmitten von Umzugsstress bei ihren Fans. Sie wisse momentan nicht, „wo vorne und hinten ist“. (Fotomontage) © Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Nichtsdestotrotz scheint sie ihre Entscheidung nicht zu bereuen. Den Umzug nehme sie „für ein tolles neues Haus, für eine richtig tolle neue Arbeitsstelle“ gerne in Kauf. Da sie allerdings die vergangenen Tage „komplett ausgeknockt“ war, habe sie sich nicht bei ihrer Community gemeldet.

Melissa von „Hochzeit auf den ersten Blick“: Neuanfang nach Trennung von Philipp

2019 hat Melissa in dem Sat.1-Format „Hochzeit auf den ersten Blick“ Philipp (36) kennengelernt und gemäß dem Sinn der Sendung prompt das Jawort gegeben. 2020 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, den sie in der Öffentlichkeit nur „Mucki“ nennen. Etwa ein Jahr später folgte die Trennung mit einem öffentlichen Rosenkrieg inklusive Sorgerechtsstreit - die Scheidung wurde bislang noch nicht eingereicht.

Jetzt steht ein Neuanfang für Melissa an. Vor wenigen Wochen verkündete sie ihre neue Beziehung via Instagram. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner versucht sie jetzt das Projekt Patchworkfamilie zu meistern.

Verwendete Quellen: Instagram, Tag24.de