Michelle Hunziker tief gerührt: Tochter Aurora singt Papa-Duett mit Eros Ramazzotti

Michelle Hunzikers Tochter ist 27 Jahre alt geworden. Diesen Ehrentag feierte Aurora gebührend im Kreise ihrer Lieben. Unter dem Motto „Burger und Karaoke“ wurde ein schöner Abend verbracht.

Mailand - Aurora Ramazzotti (27) hat am Dienstag ihren Geburtstag gefeiert. Die Halbitalienerin hat ihre Liebsten in ein Restaurant in Mailand eingeladen. Mit dabei war nicht nur ihr Partner Goffredo Cerza (27), sondern auch mit Mama Michelle Hunziker (46), Papa Eros Ramazzotti (60) und jeder Menge Freunde und Bekannte wurde gefeiert.

Aurora Ramazzotti singt zusammen mit ihrem Vater Eros Ramazzotti

Das Motto der Party war „Burger und Karaoke“. Das Geburtstagskind teilte jede Menge Bilder und Videos mit ihren Followern in ihrer Instagram-Story.

Als Highlight des Abends – und getreu des Mottos – griffen Vater und Tochter selbst zum Mikrofon und gaben den Ramazzotti-Hit „Più Bella Cosa“ zum Besten. Glücklich performten die beiden Seite an Seite, während Mama Michelle das Geschehen filmte und anschließend mit der Öffentlichkeit auf Instagram teilte.

Vater-Tochter-Duett: Michelle Hunziker ist gerührt

Während Eros Ramazzotti sichtlich begeistert vom musikalischen Talent seiner Tochter war, konnten ihn die anderen Partygäste gar nicht überzeugen. Als er das Mikro in die Runde hielt, erklangen lediglich schwache und auch etwas schiefe Töne, die Eros mit einer scherzhaft wegwerfenden Handbewegung abtat.

Mama Michelle Hunziker zeigte sich am nächsten Tag emotional auf Instagram. Dort teilte sie einige Bilder aus dem Familienalbum. Darauf sind viele gemeinsame Mutter-Tochter-Momente aus Auroras Kindheit festgehalten. Darunter schrieb die Moderatorin: „Dein erster Geburtstag als Mama. Ich liebe dich“. Aurora Ramazzotti ist erst dieses Jahr selbst Mutter geworden. Ihr Sohn trägt den Namen Cesare und ist im März auf die Welt gekommen.

Bei Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?"-Abschied fehlte die Blondine – dafür teilte der Kult-Moderator gegen Michelle Hunziker aus.