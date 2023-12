Nach Rosenkrieg mit Iris Klein: Peter enthüllt traurige Weihnachtspläne

Peter Klein hat dieses Jahr keine Lust auf Weihnachten. Die Feiertage verbringt er deshalb nicht in seiner Wahlheimat Mallorca.

Mallorca – Eigentlich lief es bei Peter Klein zuletzt gar nicht so schlecht. Nachdem seine angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (42) aufgeflogen war, wurde der Rosenkrieg zwischen Peter und seiner Ehefrau Iris Klein (56) zum Dauerthema in der Klatschpresse. Bis vor kurzem waren die beiden Ex-Partner dann gemeinsam im „Promi Big Brother“-Container eingesperrt. Dort machte der Handwerker einen ziemlich guten Eindruck, denn er schaffte es immerhin unter die letzten Drei. Seinen Ruf konnte Peter zum Jahresende also noch einmal retten, doch feiern will er das offenbar nicht.

Peter Klein wird dieses Jahr weder Christbaum noch Adventskalender aufstellen

„Weihnachten fällt bei mir dieses Jahr im Haus aus, ich schmücke nicht, ich bin sowieso nicht so in Weihnachtsstimmung“, verrät Peter Klein in einer Instagram-Story über seine Pläne für die Feiertage. Grund für die Grinch-Stimmung sei die viele Arbeit, die er nach seiner Teilnahme bei „Promi Big Brother“ erst einmal aufarbeiten müsse.

Auf der Baleareninsel Mallorca ist Klein als Maler und Lackierer tätig und steht außerdem regelmäßig als Schlagersänger auf der Bühne. Für die Weihnachtsvorbereitungen hat er dieses Jahr deshalb laut eigener Aussage keine Zeit mehr.

Wie unter anderem „VIP“ berichtet, steht eine Sache für Peter Klein in jedem Fall fest. Er habe absolut keine Lust, während der kommenden Feiertage „auf Mallorca zu sitzen“. Deshalb, so verriet der TV-Star weiter, werde er Weihnachten dieses Jahr mit seinen zwei erwachsenen Söhnen in Deutschland verbringen. Bis zum Fest wird Peter übrigens noch ausreichend Geschenke für seine Verwandten und Freunde kaufen. Denn wie er weiter erzählt, beschenke er viel lieber andere als selbst welche zu erhalten.

Peter Klein hat dieses Jahr keine Lust auf Weihnachten. Die Feiertage verbringt er deshalb keinesfalls in seiner Wahlheimat Mallorca. (Fotomontage) © Instagram/Iris Klein & IMAGO/STAR-MEDIA

Apropos Peter Klein: Seine Söhne halten sich gekonnt aus dem Rampenlicht heraus. Warum über die leiblichen Kinder des Reality-Teilnehmers so wenig bekannt ist. Verwendete Quellen: VIP.de & Instagram/Peter Klein