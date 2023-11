Nach zehn Jahren: Deshalb könnte Helene Fischers „Atemlos“ jetzt endlich Platz 1 der Charts stürmen

Helene Fischer strebt nach der Chartspitze: Gelingt der Schlagersängerin mit ihrem größten Hit „Atemlos durch die Nacht“ endlich eine Nummer-1?

München – Sie ist die deutsche Schlager-Queen: Helene Fischer (39) kann in Sachen Erfolg so schnell keiner was vormachen. Im Laufe ihrer Karriere hat sich die Sängerin bereits ein goldenes Näschen mit ihrer Musik verdient. Man denke nur an ihren bekanntesten Song „Atemlos durch die Nacht“, der sich zum großen Hit der Fußball-WM 2014 mauserte. Trotzdem hat Helene Fischer damit nie einen Nummer-1-Hit in Deutschland erreicht. Das könnte sich jetzt ändern.

Helene Fischer: Limitierte Vinyl-Version von „Atemlos durch die Nacht“

Hierzulande schaffte es der Song nur auf Platz drei der offiziellen Singe-Charts. Lediglich in Österreich kletterte „Atemlos durch die Nacht“ bis an die Spitze. In der Schweiz war die Höchstplatzierung Platz zwei der Charts. Auch mit anderen Songs konnte Fischer den Thron bisher nie erobern.

Das könnte sich nun ändern: Wie ihrer Website zu entnehmen ist, veröffentlicht Helene Fischer am 24. November eine neue Vinyl-Version ihres größten Hits. Die signierte Single ist auf 1.000 Exemplare limitiert. Die Fans sollten also nicht zu lange mit dem Kauf warten, da die Exemplare ansonsten vergriffen sein könnten. Doch was hat die limitierte Vinyl-Version eigentlich mit der Chartplatzierung zu tun? Strategisch gesehen ist es ein cleverer Schachzug, damit der Hype um „Atemlos durch die Nacht“ neu entfacht wird.

Zum 10-jährigen Jubiläum: Helene Fischer legt „Atemlos“ neu auf

Die Single war ursprünglich am 29. November 2013 erschienen. Das zehnjährige Jubiläum, gepaart mit der Vinyl-Verkaufsaktion, könnte dem Song wieder neuen Auftrieb geben. Wie man Helene Fischers treue Fans kennt, werden sie ihre Lieblingskünstlerin nur zu gerne unterstützen, indem sie ihre Songs fleißig streamen. Gut möglich also, dass „Atemlos durch die Nacht“ zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung tatsächlich an die Spitze der deutschen Charts stürmt. Insgesamt hatte sich das Lied 37 Wochen in den Top 10 und 117 Wochen in den Charts gehalten.

Erreicht Helene Fischer mit „Atemlos“ dieses Jahr endlich Platz Eins der Charts? © IMAGO/eventfoto54; IMAGO/Christian Schroedter (Fotomontage)

Apropos Helenes Mega-Hit: In der Talkshow „3nach9“ hat Howard Carpendale viel an der Musikbranche auszusetzen. Er ist sich sicher: Hits wie „Atemlos“ von Helene Fischer gehören der Vergangenheit an. Verwendete Quellen: www.atemlos.helene-fischer.de