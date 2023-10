Nächster Versuch für die Hollywood-Karriere? Prinz Harry und Meghan Markle treffen sich heimlich mit US-Star

Teilen

Herzogin Meghan soll noch immer davon träumen, wieder als Schauspielerin zu arbeiten. Womöglich hilft ihr dabei ein neuer Kontakt aus Hollywoods A-Liga.

Portugal – Dieses Treffen könnte sich für Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) noch auszahlen: Während ihres Urlaubs in Portugal sollen sich die abtrünnigen Briten-Royals mit „Captain America“-Schauspieler Chris Evans (42) und dessen frisch angetrauter Frau, Schauspielerin Alba Baptista (26), getroffen haben. Wie „Page Six“ berichtete, trafen sich die beiden Paare völlig zufällig in einem Restaurant. Wie eine Quelle der Promi-Seite berichtete, sollen sich die vier zuvor nicht gekannt haben.

Lässt Chris Evans für Meghan Markle seine Kontakte spielen?

Doch die Begegnung könnte Folgen haben: Chris Evans könnte nun womöglich dafür sorgen, dass die Sussexes in Hollywood doch noch groß durchstarten. Schließlich gilt der Marvel-Held als einer der größten Stars derzeit und könnte seine guten Kontakte spielen lassen. Angeblich träumt Meghan Markle schon lange von der Rückkehr zur Schauspielerei. Ihre Rolle in der Serie „Suits“ hatte sie für ihre Liebe zu Prinz Harry aufgegeben.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Doch inzwischen sind mehr als drei Jahre seit dem sogenannten Megxit vergangen – und das Paar braucht dringend neue Einnahmequellen, um das Leben in Kalifornien zu finanzieren. Nach Harrys Autobiografie, Meghans Podcast und dem riesigen Netflix-Deal wäre das Mitwirken in einer Hollywood-Produktion sicher lukrativ.

Herzogin Meghan soll noch immer davon träumen, wieder als Schauspielerin zu arbeiten. Womöglich hilft ihr dabei ein neuer Kontakt aus Hollywoods A-Liga. (Fotomontage) © IMAGO/i Images & Instagram/Chris Evans

Ein Zeuge will die Promis in Portugal beobachtet haben: „Kann bestätigen, dass Chris Evans und Alba ihre Flitterwochen in Portugal verbracht haben. Habe sie dort in einem intensiven Gespräch mit Harry und Meghan gesehen! Es sah so aus, als ob zwischen Alba und Meghan eine besondere Bindung bestand.“

Meghan Markle und Prinz Harry: Auszeit in Portugal

Wie das portugiesische Magazin „Nova Gente“ schrieb, gönnten sich Harry und Meghan einen dreitägigen Aufenthalt auf der Iberischen Halbinsel, nachdem sie in Düsseldorf die Invictus Games besucht hatten. Demnach reisten sie in einer „mega-geheimen“ Operation zum CostaTerra Golf and Ocean Club Resort, um ohne ihren beiden Kinder zu urlauben. Sie sollen zudem Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie (33), besucht haben, die teilweise in Portugal lebt.

Nächster Anlauf für die Hollywood-Karriere? Meghan Markle und Prinz Harry treffen sich heimlich mit US-Star © IMAGO/i Images

Auch Chris Evans und Alba Baptista sollen in romantischer Mission unterwegs gewesen sein. Wie „Page Six“ berichtete, heirateten Chris Evans und Alba Baptista am 9. September in einer intimen Zeremonie in seiner Heimatstadt Boston. Die Gäste, darunter etliche Promis wie Jeremy Renner (52), Scarlett Johansson (38) und Chris Hemsworth (40), mussten angeblich Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen und ihre Telefone abgeben. Für die Flitterwochen flog das Paar dann nach Portugal, Baptistas Heimatland. Dort soll es auch eine zweite Hochzeitsfeier gegeben haben.

Meghan Markle scheint viel vorzuhaben. Denn politische Ambitionen soll Meghan Markle auch schon länger haben. Doch jetzt könnte die Herzogin von Sussex für die US-Demokraten zur rettenden Notlösung werden. Verwendete Quellen: Page Six, Nova Gente