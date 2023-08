„Notbremse“: Patricia Blancos Ex Andreas Ellermann nach Liebesdrama aus Luxushotel geflohen

Andreas Ellermann tappte kürzlich in eine Liebesfalle und hat sich nun in seine Villa zurückgezogen. Seine gute Freundin Nadja Abd el Farrag kümmert sich um den angeschlagenen Multimillionär.

Hamburg – Andreas Ellermann (68) wurde von einer Frau, die eine Affäre mit ihm anfing und anschließend Geld gefordert haben soll, bitter enttäuscht. Jetzt musste der Sänger und Entertainer auch noch seine Bleibe in einem Hamburger Luxus-Hotel verlassen, da ihm angeblich dort immer wieder Escortdamen an der Bar nachgestellt hätten.

Nach kurzer Affäre: Andreas Ellermann muss vor Escortdamen flüchten

„Ich habe außerdem mehr als 50 Zuschriften auf Instagram erhalten von Damen, die sich mit mir treffen wollten“, erklärte der Ex von Patricia Blanco (52) der „Bild“-Zeitung. Er habe nun die Notbremse ziehen müssen, „bin erst mal in mein Anwesen zurückgekehrt. Ich brauche jetzt dringend Ruhe.“

Ellermann will eigentlich seine Villa, in der er früher mit Blanco wohnte, verkaufen, nun sucht er dort vorerst Erholung. „Ich habe bei einem Auftritt beim ‚Schlagerhammer‘ schon einen Schwächeanfall erlitten, musste gestützt werden“, sagt er über seine angeschlagene Gesundheit. „Die Unwahrheiten dieser Frau haben mich sehr mitgenommen. Nichts davon stimmt.“

Andreas Ellermann: „Ich vertraue nur Naddel“

Vor wenigen Tagen berichtete Ellermann von seiner offenbar unschönen Begegnung mit einer 28-jährigen Frau, die er abends an der Bar seines Hotels kennenlernte. „Es war die Nacht nach dem Schlagermove in Hamburg. Sie gefiel mir sofort, war sehr wortgewandt und sah toll aus.“ Nach ein paar Treffen soll die Stimmung gekippt sein. „Sie forderte Geld von mir – Schweigegeld“, erklärte Ellermann der „Bild“. Die Blondine habe damit gedroht, „dass sie ansonsten unsere Liaison auffliegen lassen würde“. Ellermann spekuliert, dass die 28-Jährige ihn aufgrund seines Vermögens gezielt ausgesucht habe. Er habe das Ganze dann beendet. Dass sie behauptet, womöglich von ihm schwanger zu sein, „ist eine Lachnummer und durch nichts zu belegen“. Sie selbst erklärte der Zeitung: „Mit den abfälligen Äußerungen über mich bin ich nicht einverstanden. Das sind Unterstellungen ohne Hand und Fuß.“

„Ich hatte mich wirklich verliebt in die Blondine und dachte, sie meint es ehrlich. Aber sie wollte wahrscheinlich etwas anderes“, sagt Ellermann im aktuellen „Bild“-Gespräch. Der Millionär traut laut eigener Aussage „momentan keiner Frau mehr, nur Naddel“. Seine gute Freundin Nadja Abd el Farrag (58) unterstützt ihn in der schwierigen Zeit und kümmert sich um ihn. Der „Bild“ erklärt sie: „Was hat man bloß mit meinem Andreas gemacht? Ich habe ihn immer vor jungen Frauen gewarnt. Die wollen nur durch ihn bekannt werden. Ich werde jetzt zukünftig verstärkt auf ihn aufpassen.“

In der Zwischenzeit richtet sich seine Ex Patricia Blanco in ihrer neuen Wohnung ein. Sie möchte ihre Trennung von Andreas Ellermann endlich hinter sich lassen und hat eine neue Wohnung bezogen. Jetzt gab sie erstmals einen kleinen Einblick in ihr neues Zuhause.Verwendete Quellen: Bild.de