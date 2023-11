Peinliche Konzert-Panne: Schlagerstar Eric Philippi reißt auf der Bühne die Hose

Das war wohl zu viel Bühnen-Action: Schlagerstar Eric Philippi unterlief bei einem Konzert in Saarlouis eine heftige Panne – plötzlich riss seine Hose.

Saarlouis – Eigentlich ist Eric Philippi (26) ein echter Konzert-Profi. Trotz seines jungen Alters hat der Schlagerstar bereits zahlreiche Auftritte absolviert und ist dafür bekannt, souverän abzuliefern. Doch ausgerechnet bei einem Auftritt in seiner saarländischen Heimat unterlief ihm nun ein Fauxpas: Wie mdr.de berichtet, riss dem „Schockverliebt“-Interpreten bei einem Sprung auf der Bühne plötzlich die Hose. Wie peinlich!

Eric Philippi holt besondere Gäste auf die Bühne

Unglücklicherweise hatte Eric Philippi auch keine zweite Hose zum Wechseln im Gepäck. Auch die Anwesenheit seiner Mutter im Saal brachte dem Sänger wenig: Es fehlte sowohl an Nähzeug als auch an Zeit, um das Kleidungsstück zu reparieren. Der 26-Jährige hatte also keine andere Wahl und musste den zweiten Teil seines Konzerts mit zerrissener Hose performen.

Die Zuschauer nahmen Eric Philippi den Fauxpas glücklicherweise nicht übel. Nachdem sich der Musiker zuletzt zurückgezogen hatte, um an neuen Songs zu arbeiten, wurde sein Auftritt im Theater am Ring in Saarlouis mit viel Spannung erwartet. Der Ticket-Andrang war umso größer, da Philippi angekündigt hatte, Songs aus seinem brandneuen Album zu singen. Letztendlich war der Theatersaal komplett ausverkauft.

Eric Philippi sorgt für Gänsehautmoment mit sehbehindertem Jungen:

Manche Fans hofften wohl darauf, dass Philippis Freundin Michelle (51) als Überraschungsgast erscheinen könnte. Allerdings war das aus logistischen Gründen gar nicht möglich: Die Schlagersängerin trat zeitgleich in Österreich auf. Stattdessen holte Eric Philippi andere Gäste auf die Bühne. Dazu gehörte unter anderem sein eigener Vater Martin, der mit ihm ein Trompetenduett von Peter Maffays (74) „Ich wollte nie erwachsen sein“ spielte.

Obwohl Eric Philippis Hose riss, wurde der Abend zu einem durch und durch gelungenen Konzerterlebnis © Harald Deubert/Imago

Den Gänsehautmoment des Abends bescherte den Zuschauern aber Philippis Duett mit dem sehbehinderten Jungen Waleed. Gemeinsam gaben sie den Song „Ich will dich zurück“ zum Besten. Der junge Schlagerstar ist Pannen bereits gewohnt: Beim „Schlagerbooom“ etwa bemerkten Zuschauer Eric Philippis Playback-Patzer sofort. Verwendete Quellen: mdr.de