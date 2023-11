Protz-Video: Christina und Luca Hänni zeigen ihre Luxus-Wohnung – und ernten Kritik

Seit Kurzem haben Luca und Christina Hänni ihr neues Zuhause in der Schweiz bezogen. Auf Instagram zeigen sie eine Roomtour der luxuriösen Bude - doch es hagelt Kritik.

Thun – Ihre Liebesgeschichte begann bei „Let’s Dance“: Luca (29) und Christina Hänni (33) lernten sich 2020 bei der RTL-Sendung kennen und lieben. Nach der Verlobung im Januar 2021 folgte vor wenigen Monaten die Traumhochzeit in Piemont. Die prominenten Turteltauben wohnen seit Kurzem in einem Luxus-Liebesnest am Schweizer Thunersee. In einem Instagram-Video teilen sie nun private Einblicke in ihre vier Wände. Doch bei ihren Fans kommt der private Einblick gar nicht gut an.

Luxus-Immobilie: Luca und Christina Hänni in der Kritik

„Unser Zuhause. Lange wurde geplant, dann umgebaut und jetzt sind wir sind sowas von angekommen“, betitelten die Hännis den kurzen Clip. In dem Instagram-Video nehmen Luca und Christina Hänni ihre Follower auf eine Roomtour ihres Eigenheims mit. Die geräumige Immobilie ist lichtdurchflutet und bietet spektakuläre Aussichten auf die Berge.

Sichtlich stolz zeigen die „Let’s Dance“-Star die zahlreichen Räume des Hauses. Neben einer offenen Küche und einem weitläufigen Ess- und Wohnzimmer gibt es außerdem ein Musikzimmer mit verschiedenen Instrumenten. Die Terrasse wiederum erinnert mehr an ein Luxus-Hotel als an ein privates Eigenheim.

Die Fans reagierten allerdings mit gemischten Gefühlen auf das Video. Viele warfen dem Paar vor, mit seinem Reichtum anzugeben. „Ich finde, man muss nicht immer protzen mit dem, was man hat. Denkt auch mal an die, denen es nicht so gut geht“, kritisierte ein User. Ein weiterer schrieb: „Langsam wirkt es einfach lächerlich, weniger wäre viel sympathischer und das kindliche Getue von den beiden nervt langsam!“

Einbrecher-Alarm? Luca und Christina Hänni werden von Fan gewarnt

Ein anderer Nutzer warnte die Hännis davor, dass ihr Video Einbrecher anlocken könnte: „Das ist nicht böse gemeint, aber heutzutage ist ja leider alles möglich!“ Doch es gab auch Fans, die das Paar in Schutz nahmen. „Die Follower wünschen sich oft eine Roomtour, aber macht man dann eine, ist es protzen… Mir gefällt euer Haus sehr gut! Nur das Beste für euch“, hieß es so.

Apropos „Let‘s Dance“-Stars: Die Proben für die TV-Show „Klein gegen Groß“ hatten für Joachim Llambi böse Folgen: Er zog sich wegen Ekaterina Leonova eine Kapselverletzung am Finger zu. Verwendete Quellen: Instagram/ lucahaenni1, Instagram/ christina.haenni