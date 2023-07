Schlagerstar Julia Lindholm frisch verliebt: Das ist ihr neuer Freund

Julia Lindholm ist der heißeste schwedische Schlagerexport, den Deutschland seit langem gesehen hat. Wie sie auf Instagram verrät, ist die Sängerin übrigens kein Single mehr.

Köln – Verknallte Fans müssen jetzt ganz stark sein! Denn wer heimlich von der Liebe auf den ersten Blick bei einem Meet & Greet mit Julia Lindholm (29) geträumt hat, wird bitter enttäuscht werden. Wie die schwedische Schlagersängerin nämlich in einem neuen Clip auf ihrem offiziellen Instagram-Account preisgibt, ist sie seit einiger Zeit glücklich verliebt.

Julia Lindholm postet ein süßes Video mit ihrem Partner

Um wen genau es sich bei dem Mann an Julias Seite handelt und ob ihr Traumprinz möglicherweise selbst im Rampenlicht steht, verrät die „Super Trouper“-Interpretin nicht. Eines scheint jedoch festzustehen: Julia Lindholm ist überglücklich mit ihrem Mr. Right!

Das kurze Instagram-Video zeigt die skandinavische Musikerin vor einer idyllischen Landschaftskulisse, während im Hintergrund romantisch die Sonne untergeht. Eingeblendet ist außerdem die neugierige Nachricht eines Followers: „Bist du in einer Beziehung?“ Statt verbal auf die Frage einzugehen, lässt Julia Lindholm lieber Taten sprechen. Zum Song „I Guess I’m In Love“ des australischen Popmusikers Clinton Kane (24) geht sie ein paar Schritte, bevor im Bild plötzlich ein gut gebauter Mann auftaucht. Zwar ist der Unbekannte nur von hinten zu erkennen, doch Julias verliebtes Lächeln und die vertraute Art, mit der sie sich an ihren Liebsten schmiegt, sprechen durchaus Bände.

Julia Lindholm will ihren Traumprinzen offenbar noch nicht der Öffentlichkeit zeigen

Wie lange sie bereits mit ihrem neuen Partner liiert ist, verrät Julia Lindholm in ihrem Instagram-Video nicht. Die Unterschrift „Und dann kamst du“ auf Schwedisch und Deutsch sowie die Hashtags #ifoundlove und #newbeginnings lassen jedoch darauf schließen, dass ihre Beziehung noch relativ frisch ist. Möglicherweise hat sich die ABBA-Expertin auch deshalb dazu entschlossen, die Identität ihres Lovers vorerst unter Verschluss zu halten.

Dass es in ihrem Privatleben derzeit ziemlich gut läuft, sollte jedoch eines nicht in den Schatten stellen: Auch musikalisch hat Julia Lindholm in nächster Zeit so einiges vor. Pünktlich zu ihrem 29. Geburtstag im Februar veröffentlichte sie ihre Single „Mit jedem Atemzug“, in der sie sowohl auf Deutsch als auch in ihrer Muttersprache Schwedisch singt. Ob Fans demnächst endlich mit einem neuen Album rechnen dürfen? Auch Schlagerstar Melissa Naschenweng hat ihr Liebesglück gefunden – und ist nun mit Andreas Gabaliers Bruder liiert. Verwendete Quellen: Instagram / julialindholmofficial