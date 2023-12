Schweden-Royals müssen sparen: Auch die Bevölkerung trifft die Maßnahmen

Drucken Teilen

Harte Zeiten für die schwedische Königsfamilie: 2024 soll ein Sparkurs angesagt sein. Die Auswirkungen bekommen aber nicht nur die Royals zu spüren.

Stockholm – In Märchen essen Könige und Prinzessinnen von goldenen Tellern und bekommen jeden Wunsch von den Augen abgelesen. In der Realität bekommt auch der Königspalast die Auswirkungen der ökonomischen Krise zu spüren. Denn die derzeitige wirtschaftliche Situation macht vor keinem Halt – nicht einmal vor den Royals.

Schwedische Königsschlösser bleiben 2024 geschlossen

In Schweden muss die Königsfamilie um Kronprinzessin Victoria von Schweden (46) und ihrem Mann Prinz Daniel (50) nun deutlich kürzertreten. Wie die Zeitung Svenska Dagbladet berichtet, stehen dem Hof finanziell schwere Zeiten bevor. Genau wie alle anderen staatlichen Betriebe müsse man den Gürtel enger schnallen. Laut Reichsmarschall Fredrik Wersäll verfüge der Königshof nicht über die nötigen Mittel, um sich gegen die wachsenden Kosten behaupten zu können. Die finanzielle Not der Königsfamilie bedeutet, dass 2024 effektive Sparmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die Folgen soll sogar das schwedische Volk zu spüren bekommen.

Neun Royals mit einem eigenen Job: Warum hat Kate Middleton eigentlich keinen? Fotostrecke ansehen

So sollen gleich mehrere Schlösser der königlichen Familien für Besucher geschlossen bleiben. Bisher waren die Schlösser Rosersberg, Rosendal und Strömsholm sowie der Gustav III.-Pavillon und Hovstallet für Besichtigungen geöffnet. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Auch der Königliche Palast in Stockholm soll seine Türen seltener öffnen. Das Gleiche gilt wohl für die Schlosskirche und das Antikenmuseum Gustav III.

Royale Reisen von Sparmaßnahmen beeinträchtigt

Von diesen Maßnahmen erhofft sich der Königshof laut „Svenska Dagbladet“ die Einsparung von 20 bis 25 Millionen schwedischen Kronen. Umgerechnet sind das rund zwei Millionen Euro. Doch damit nicht genug: Fredrik Wersäll zufolge werden auch die königlichen Aktivitäten von dem Sparkurs beeinflusst werden. „Wir werden Reisen in einer Weise überdenken müssen, wie wir es bisher nicht getan haben“, so der Reichsmarschall. Das klingt ganz so, als ob sich für König Carl Gustaf (77), Königin Silvia (79) und ihre Kinder sowie Enkelkinder so einiges am Hof ändern wird.

Die schwedischen Royals müssen in Zukunft gut mit ihren Ausgaben haushalten. Der Grund: Der Hof muss sparen. © Imago/ TT

Aber nicht nur die schwedische Königsfamilie muss sparen – auch bei den Briten sieht es nicht anders aus. König Charles III. hat in der Vergangenheit schon einige Maßnahmen zur Einsparung von Kosten getroffen. Weil die Finanzen im Tiefflug sind, wurde König Charles bereits scherzhaft König der Geldsorgen genannt. Verwendete Quellen: svd.se